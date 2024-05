Cinquant’anni del Parco del Ticino: un Calendario di eventi per celebrare la natura e la biodiversità

Nel 2024, il Parco Lombardo della Valle del Ticino celebra il cinquantesimo anniversario della sua istituzione, avvenuta il 9 gennaio 1974. Questo parco, il primo di natura regionale in Italia, si estende su oltre 900 chilometri quadrati e comprende 47 comuni tra le province di Varese e Pavia e la città metropolitana di Milano.

Per l’occasione, il Parco ha organizzato un ricco calendario di eventi culturali, scientifici e ricreativi che si svolgeranno nel corso dell’anno, mirati a celebrare le realizzazioni passate e a progettare le future iniziative per la tutela della natura e lo sviluppo sostenibile dell’area.

Eventi in Programma

Domenica 19 Maggio 2024 – Distaccamenti Aperti

Un’opportunità unica per conoscere da vicino il lavoro dei volontari di Protezione Civile, esplorando mezzi e attrezzature in diverse località del parco da Sesto Calende a Pavia. Gli orari di apertura saranno dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Martedì 21 Maggio 2024 – Gestione di Rete NATURA 2000

Il Centro Parco ‘La Fagiana’ a Pontevecchio di Magenta ospiterà un evento speciale dedicato ai 20 anni di gestione della Rete Natura 2000 nel parco, con interventi di esperti nazionali e locali che discuteranno dei risultati ottenuti e degli obiettivi futuri per la conservazione della biodiversità.

Venerdì 31 Maggio 2024 – La Fauna del Parco del Ticino

Un’intera giornata dedicata alla fauna del parco, con convegni scientifici al mattino e attività ludico-educative nel pomeriggio. La giornata si concluderà con lo spettacolo “In viaggio coi lupi”, un’esperienza immersiva di racconti e musica dedicata alla scoperta dei lupi nel parco.

Obiettivi e Significato dell’Evento

Questi eventi non solo celebrano un traguardo importante per il Parco del Ticino, ma servono anche a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della conservazione ambientale e sulla necessità di un impegno continuo verso lo sviluppo sostenibile. L’anniversario è anche un momento per rafforzare la connessione tra la comunità e il parco, promuovendo una maggiore consapevolezza e partecipazione attiva dei cittadini nei progetti di tutela e valorizzazione del territorio.