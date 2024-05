Cislago inaugura la panchina artistica dell’artista Fabrizio Vendramin

Inaugurata a Cislago la panchina artistica firmata dall’artista uboldese Fabrizio Vendramin.

Si tratta di un progetto dell’associazione del Distretto Urbano del Commercio “Antiche Brughiere” (Did), svolto in collaborazione con le amministrazioni comunali di Origgio, Uboldo, Caronno Pertusella, Gerenzano e Cislago.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta nella serata di venerdì 10 maggio in piazza Castelbarco.

Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale del paese per la nuova inaugurazione: “Una vera e propria opera d’arte, che richiama il tema dei rondoni, ospiti speciali che nidificano tra le fessure del castello Castelbarco – spiegano -. Durante la serata, è stato proprio festeggiato il ritorno dei rondoni con le​ Gev, guardie ecologiche volontarie, e il gruppo degli Amici dei rondoni cislaghesi. Agli alunni delle classi terze della scuola primaria “G. Mazzini”, che hanno partecipato al progetto scolastico legato al tema, sono stati invece consegnati gli attestati Ambasciatori di Biodiversità”.

Proseguono dall’amministrazione comunale con i ringraziamenti: “Una serata bellissima e partecipata, durante la quale è stato presentato anche il concorso “Rondoni in vetrina”, riservato alle attività commerciali di Cislago. Grazie alle tantissime persone che hanno partecipato alla serata. Grazie all’artista Fabrizio Vendramin, presente con il gruppo di allievi del suo corso di disegno, e alle docenti della scuola primaria “G. Mazzini” per essere intervenute così numerose. Grazie a chi ha contribuito a vario titolo alla realizzazione dell’evento, ai commercianti, alle Gev e al Gruppo Amici dei Rondoni Cislaghesi per le bellissime iniziative che promuovono sul nostro territorio”.