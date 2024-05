Cittadini e sindaci si stringono a Castellanza per l’ultimo saluto alla sindaca Mirella Cerini

Un lungo corteo fatto di parenti, amici, colleghi e rappresentanti istituzionali ha attraversato le strade di Castellanza accompagnando Mirella Cerini dalla camera ardente di Palazzo Brambilla alla chiesa di San Giulio per la cerimonia funebre in saluto dell’ex sindaca.

Ad accogliere la bara di Cerini una chiesa strapiena di persone arrivate a porgere un ultimo omaggio dopo lo choc che dalla scorsa settimana ha attraversato la comunità castellanzese e i primi cittadini del Varesotto.

Una cerimonia sentita e per la quale, in previsione dell’importante afflusso di persone, è stata allestita una diretta video che visibile sullo schermo del cinema teatro di via Dante e l’Amministrazione Comunale di Castellanza ha proclamato il lutto cittadino.

Celebra la cerimonia il vescovo Luca Raimondi. Presenti moltissimi sindaci tra Varesotto e Alto Milanese. Prefetto, presidente della provincia, il consigliere regionale Licata, i parlamentari Alessandro Alfieri e Maria Chiara Gadda.