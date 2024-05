Cocquio Trevisago al pari delle grandi città nel “trofeo scacchi scuola”

Mercoledì 15 maggio si è tenuta la finale nazionale del Trofeo Scacchi Scuola 2024 che ha visto la partecipazione a Montesilvano (Pescara) di ben 332 squadre e quasi 1600 giocatori.

Si tratta di una manifestazione a squadre riservata alle scuole di ogni ordine e grado, a cui erano ammesse squadre maschili, femminili e miste, formate ognuna da quattro studenti titolari e da due eventuali riserve.

Al torneo hanno partecipato anche diverse scacchiaste di Cocquio Trevisago che hanno composto la squadra arrivata 14° su 44 finaliste.

Questa la classifica:

TSS 2024 Montesilvano Squadra Femminile

Rossella P.

Adele P.

Elena B.

Irisabella C

Chiara L. Docente Accompagnatore (Capitano)

Emma G. Istruttore (Capitano)

Giulio G. Posizionamento

Classifica 14me su 44

«Rinnovo i miei complimenti e ringraziamenti alla squadra che ha rappresentato in un campionato di livello nazionale il nostro “piccolo plesso” di un altrettanto piccolo Comune come Cocquio Trevisago confrontandosi con Città come, per citarne alcune, Verona, Paderno D., Torino, Bologna, Roma, Cagliari, Pescara, Potenza, Bari, Palermo. Cogliendo questo episodio come esempio concreto vorrei dire ai nostri studenti e non solo di continuare ad impegnarsi in ciò che credono e li fa star bene, concentrandosi e dando il meglio di sé da poter ottenere le proprie soddisfazioni», ha spiegato Ivan Paolo Potenzoni presidente dell’Associazione Genitori di Cocquio Trevisago Odv, realtà che assieme al Circolo scacchistico Esteban Canal ha contribuito ad ammortizzare i costi di trasferta per le famiglie.