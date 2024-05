Come l’aura attorno a noi influenza il nostro benessere e le relazioni con gli altri

Un campo ci avvolge, immateriale, invisibile. Eppure la sua presenza si percepisce, si evidenzia nell’incontro con gli altri ma anche nell’equilibrio personale.

Parliamo dell’aura, il campo energetico che ci circonda. Sono sette anelli concentrici e che occupano una distanza di circa 40 centimetri da noi.

È nella vicinanza con altre persone che possiamo sentire il nostro campo vibrale in sintonia o in contrasto con quello di chi abbiamo vicino: «A volte siamo ingrato di percepire l’umore, il disagio, il malessere della persona che abbiamo vicino – spiega Luigi Castiglioni titolare del Centro La Donna del Terzo Millennio di Carnago – questo avviene perché i due campi entrano in contatto e le vibrazioni ci colpiscono. Avviene anche quando non stiamo bene, un malessere, stanchezza, in quel caso è il nostro stesso campo aurico a non essere più allineato, a fremere in modo non corretto. Allora occorre intervenire per riarmonizzarlo e per ritrovare la propria forza».

Venerdì 31 maggio presso il Centri in via Brianzola 4 a Carnago, Deva Joyce, operatrice del benessere esperta in studi sull’Aura, terrà una conferenza esperienziale gratuita per spiegare l’Aura, come agisce, come si connette alla nostra mente: « È un primo incontro esplorativo dove Deva, che è anche psicologa, metterà in evidenza i segnali che la nostra Aura invia. Viviamo una società molto veloce, in movimento, qui e ora, e ci manca il tempo di ascoltare e ascoltarci. L’incontro servirà ad avviare un percorso di conoscenza che proseguirà con l’approfondimento degli strumenti per intervenire a riequilibrare il campo aurico».

Durante la conferenza, Deva Joyce spiegherà, con esempi pratici, le sensazioni legate alla disarmonia dell’aura dando qualche suggerimento sugli strumenti utili a centrare il campo: « Quali strumenti e come agiscono saranno più approfonditi successivamente nel corso di altri appuntamenti».

Per partecipare è necessario prenotare chiamando il numero 3471385662 (Deva) oppure 3203287557 (Luigi).