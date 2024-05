Con la app “Mobility Company” nove tonnellate di Co2 in meno immesse nell’aria di Busto Arsizio

Nove tonnellate di CO2 in meno immesse nell’atmosfera: sono incoraggianti i primi dati relativi al progetto “BA Be Green To Win”, promosso dall’assessorato alla Mobilità allo scopo di incentivare gli spostamenti virtuosi in città, riducendo l’utilizzo dell’automobile e quindi l’emissione di sostanze inquinanti.

Attraverso l’app Mobility company, attiva dal 20 dicembre scorso, i percorsi casa–lavoro e casa-scuola effettuati sul territorio cittadino a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici o con il carpooling vengono tracciati e “premiati” con dei punti che si trasformano in buoni da spendere nei negozi della città o in altri premi, come smartwatch e altri strumenti tecnologici, borracce, zaini.

Al 30 aprile risultano registrati al servizio 714 utenti.

I premi richiesti ed erogati sono stati 32.

Dal 20 dicembre al 30 aprile sono state validate le seguenti corse:

– a piedi 5.613 (58%), per un totale di 17.602,61 km e 2.993,04 kg di Co2 evitati

– bici/monopattino 2.073 (21%), per un totale di 10.670,18 km e 1.814,17 kg di Co2 evitati

– treno 1.611 (16,6%), per un totale di 25.764,04 km e 4.262,24 kg di Co2 evitati

– autobus 192 (1,9%), per un totale di 258,51 km e 142,99 kg di Co2 evitati

– auto (car pooling) 159 (1,6%), per un totale di 962 km.

I km totali percorsi in maniera sostenibile sono stati 55.257,34; per un totale di 9.212,44 kg di anidride carbonica non immessi nell’aria.

Le modalità di utilizzo sono molto semplici: dopo aver scaricato l’app Mobility company, basta inserire il codice comunebustoarsizio e registrarsi al servizio.

Si dovrà poi selezionare la sezione Activities o Carpooling per registrare lo spostamento.

Si considerano “spostamenti green” validi per accumulare punti quelli effettuati nella fascia oraria dalle 06:00 alle 10:00 e dalle 16:30 alle 20:00, con le seguenti modalità:

• a piedi o in bicicletta, per una distanza di almeno 1000 metri;

• Trasporto Pubblico Locale o Car pooling, per una distanza di almeno 2000 metri.

Il riscatto degli premi avviene in autonomia: ogni partecipante, sempre tramite l’app, può sfogliare il catalogo e richiedere il proprio premio in base ai punti accumulati, fino ad esaurimento scorte.

Ogni spostamento dà diritto a un punteggio secondo lo schema seguente:

Camminata a piedi: 2 punti al Km

Bicicletta o equivalente: 1 punto al Km

Trasporto Pubblico Locale: 2 punti a tratta

CarPooling Conducente: 2 punti a tratta

CarPooling Passeggero: 1 punto a tratta.

I punti verranno assegnati solamente se l’App Mobility Company – Sezione Activities o Sezione Carpooling – rimarrà attiva durante tutto il percorso effettuato.

Il tutto è gestito nel massimo rispetto della privacy.

All’iniziativa collaborano Ascom Confcommercio, Distretto Urbano del Commercio e Comitato Commercianti Centro Cittadino.

Il regolamento completo è pubblicato sul sito del Comune, qui.