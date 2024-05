Conclusi i lavori al sagrato della Chiesa di Santa Maria Annunciata a Brunello

Sono terminati i lavori di ristrutturazione del sagrato della Chiesa di Santa Maria Annunciata a Brunello. Il progetto mira a valorizzare questo magnifico monumento, fondato tra la fine del 1200 e gli inizi del 1300, con lo spostamento della strada lontano dall’ingresso della chiesa. Questa decisione preserva la serenità e il silenzio rurale che contribuiscono al fascino unico della chiesa.

Marco Magnifico, Presidente del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) ha dichiarato: «Sono grato al comune di Brunello e al suo sindaco per aver avuto un delicato e decisivo segno di rispetto nei confronti della nostra magnifica chiesa di Santa Maria allontanando la carrozzabile dall’ingresso del sagrato; un piccolo intervento di grande significato per uno dei più bei monumenti del Quattrocento della provincia di Varese, che vive anche della bellezza del suo silenzio campestre di fronte all’imparagonabile vista del Monte Rosa».

Il progetto non solo ha mirato a restaurare lo spazio fisico, ma anche a mantenere l’integrità estetica e ambientale del sito. Il sagrato rinnovato ora fornisce una cornice più adeguata per la chiesa, enfatizzando la sua importanza storica e la splendida vista del Monte Rosa sullo sfondo.

L’opera è costata 83 mila euro frutto di un bando statale.