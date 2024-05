Confindustria Varese, Andrea Bonfanti riconfermato presidente del Comitato per la piccola industria

Andrea Bonfanti è stato riconfermato Presidente del Comitato per la piccola industria di Confindustria Varese. La nomina è avvenuta, con voto unanime, durante la riunione di insediamento del Comitato nella sua nuova composizione dopo la tornata elettiva delle assemblee dei Gruppi merceologici dell’associazione datoriale che hanno nominato anche i propri rappresentanti delle imprese con meno di 100 dipendenti.

Andrea Bonfanti è direttore commerciale della Bonfanti Borse Srl, azienda di Gorla Minore che dal 1945 opera nel settore della produzione e vendita di borse e accessori per la moda. Un ruolo, quello che riveste nell’impresa di famiglia, a cui si affianca da tempo l’impegno per la causa associativa, anche a livello nazionale. Bonfanti è, infatti, vicepresidente nazionale della Piccola Industria di Confindustria con delega a “Innovazione, Ricerca e Sviluppo”.

IL COMMENTO DI BONFANTI

«Desidero ringraziare tutti i colleghi del Comitato, sia gli entranti, sia gli uscenti, sia i riconfermati in un ruolo fondamentale per la nostra vita associativa – ha commentato Andrea Bonfanti subito dopo la propria rielezione – Lo scenario sempre più complesso che abbiamo di fronte ci obbliga, come piccola industria, a uno sforzo duplice, di rappresentanza e di strategia, al fine di poter aiutare le imprese a rimanere competitive sul mercato mondiale e di poter crescere all’interno delle filiere di appartenenza. Per questo ci impegneremo con sempre maggiori sforzi a portare sui tavoli istituzionali locali, regionali, nazionali ed europei un contributo concreto e operativo rispetto alle criticità e alle opportunità da cui dipende lo sviluppo delle Pmi. Da una parte dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter operare con regole e incentivi agli investimenti certi, accessibili e scalabili alla dimensione di ciascuna azienda. Dall’altra parte dovremo approfondire alcuni strumenti e strategie, all’interno dell’Associazione, che permettano a tutte le Pmi di poter aumentare il loro livello di competitività all’interno di un mercato sempre più frenetico, soprattutto lungo la catena di fornitura, nella gara con i competitors, nei rapporti con i clienti prime e le banche e nell’interlocuzione con le istituzioni. Daremo il nostro contributo ai progetti strategici di Confindustria Varese all’interno della Strategia #Varese2050 a partire da due temi: innovazione e ESG».

UN’APPREZZATA RICONFERMA

In qualità di Presidente della Piccola Industria, Andrea Bonfanti continuerà a essere componente della squadra del Consiglio di presidenza di Confindustria Varese, guidato dal Presidente Roberto Grassi che, presente alla riunione di insediamento del Comitato, ha commentato: «Non posso che esprimere il mio plauso per la riconferma di Andrea Bonfanti, un imprenditore che in questi anni al mio fianco, insieme alla squadra dei vicepresidenti e agli esponenti dei Giovani Imprenditori, ha sempre saputo rappresentare le istanze delle Piccole Imprese all’interno dell’associazione e negli organi confederali della Piccola Industria. Un’attività di relazione impegnativa per il tempo dedicato e molto apprezzata da tutta la compagine associativa territoriale e nazionale. Nei prossimi due anni sarà decisivo per la Piccola Industria lavorare su alcune linee strategiche urgenti partendo da un’analisi ancora più approfondita delle proprie specifiche esigenze, criticità e opportunità in un dialogo costante e costruttivo con tutta la compagine associativa».

LA NUOVA COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Questa la nuova composizione del Comitato per la Piccola Industria di Confindustria Varese: Andrea Bonfanti (Presidente) – Gruppo “Tessile e Abbigliamento”, Patrizia Pigni (Vicepresidente) Gruppo “Cartarie, Editoriali e Poligrafiche”, Oscar Spazzini (Vicepresidente) – Gruppo “Gomma e Materie Plastiche”, Fabio Pedroni Ratti – Gruppo “Legno”, Fabio Colombo – Gruppo “Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie”, Michele Marcora – Gruppo “Varie”, Franco Melato – Gruppo “Chimiche, Farmaceutiche e Conciarie”, Amedeo Fontana – Gruppo “Infrastrutture, Trasporti e Turismo”, Ivan Gnodi -Gruppo “Meccaniche”, Giovanni Sessa – Gruppo “Alimentari e Bevande”, Carlo Vanoni – Gruppo “Terziario Avanzato”

Il Comitato per la piccola industria di Confindustria Varese è l’espressione più fedele dell’imprenditoria locale: l’87% delle imprese associate ha infatti meno di 100 addetti; il 72% meno di 50 addetti; le imprese con più di 200 addetti sono il 5%.