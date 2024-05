Confronto a Marnate. Galli sfida Scazzosi e Vergani: “Pronti a smascherare bugie su di noi”

Elisabetta Galli lancia il guanto di sfida al suo avversario Marco Scazzosi e propone un dibattito elettorale a Marnate nel quale mettere a confronto le proposte di tutti e tre i candidati alle prossime amministrative. Alla sindaca uscente non è andata giù la rappresentazione dell’attuale amministrazione, fatta dal suo principale contendente in occasione della presentazione della lista SiAmo Marnate e Nizzolina.

«Durante la presentazione della lista SiAmo Marnate e Nizzolina sono state sollevate critiche infondate al lavoro svolto dalla nostra squadra nel mandato appena concluso. Poiché siamo fermamente convinti che le critiche, se fondate e costruttive , siano una risorsa mentre se infondate (e c’è copiosa documentazione che ne dimostra l’infondatezza), siano soltanto strumenti di voluto discredito. Qui per Esserci invita ad un confronto in contraddittorio i candidati sindaci per il giorno 31 maggio o 1 giugno sui vari temi».

Un modo singolare di chiedere un confronto, quello utilizzato dalla candidata di Qui per Esserci: «Se i candidati sindaci di “SiAmo Marnate e Nizzolina” e di “Persone al Centro” decideranno di accettare il confronto, possono scrivere alla mail della lista per comunicare, tra le due date, quella che sceglieranno. Per fini organizzativi, si chiede cortesemente, che la risposta giunga entro il 25 maggio».

La sindaca ricandidata afferma che «è fondamentale che i cittadini possano andare a votare in maniera consapevole, decidendo in libertà chi votare sulla base della realtà dei fatti, non manipolata e non confusa e non solo sulla base delle parole. È importante quindi fornire loro elementi chiari per poter valutare. Teniamo molto, infatti, a questo incontro per poter fare chiarezza sulle molte questioni sollevate in questi giorni».

Galli conclude sostenendo che la sua «è una squadra che realizza le promesse, e per provarlo, invitiamo tutti a visitare il nostro sito www.quiperesserci.it per verificare quanto di fatto realizzato e a partecipare alle nostre serate tematiche, dove discuteremo insieme del nostro impegno passato e pianificheremo il futuro mandato».

Oggi, giovedì, è attesa la risposta del principale avversario Scazzosi che ha annunciato un comunicato ad hoc mentre Vergani ha dato, attraverso i media, una disponibilità di massima ad un confronto a tre.