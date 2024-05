Continuano gli eventi collaterali a May Fiber a Busto Arsizio

L’evento diffuso “M(a)y Fiber – Percorsi di arte e tessile tra tradizione e sostenibilità”, oltre all’installazione di due opere di Michelangelo Pistoletto, alla mostra di fiber art Miniartextil e alla mostra I segreti del blu, propone anche alcuni eventi collaterali che hanno lo scopo di approfondire ulteriormente le tematiche della rassegna.

Nei prossimi giorni sono in programma:

sabato 25 maggio alle ore 18.30 nella Sala Gemella del Museo del Tessile, in cui è allestita la Mostra Miniartextil è in programma la conferenza, dal titolo HABITUS, ABITO, ABITARE. Trame e artistizi per ricucire il morso della mela a cura del Dott. Fortunato D’Amico, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto. Ingresso libero;

domenica 26 maggio dalle ore 10.00 in via Zappellini 4, Bottega Artigiana e Stefania Pellegatta Atelier propongono il workshop creativo “Nike fiber”. Prenotazione obbligatoria: infobottegartigiana@gmail.com;

mercoledì 29 maggio alle ore 20.30 nella sala espositiva della Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna, si terrà lo spettacolo teatrale LA BELLEZZA E L’INFINITO. Una serata di teatro e musica in omaggio alla Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto da un’idea di Daniele Geltrudi, testi e regia di Alberto Oliva con Gea Rambelli, flauto e arpa, produzione Musikademia. Ingresso libero;

domenica 2 giugno alle ore 18.30 nella Sala Gemella del Museo del Tessile, in cui è allestita la Mostra Miniartextil, si terrà la performance sonora CONCERTO DELLA NATURA. Miniartextil 32, in cui Daniele Delfino condurrà l’orchestra della natura in occasione del finissage della rassegna M(a)y Fiber. Ingresso libero.