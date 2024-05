Conto alla rovescia per il summer camp bilingue. Estate di scoperte con ACOF, dall’asilo alle medie

Sport, yoga, giochi d’acqua, laboratori di cucina e di arte, ma anche musica e uscite didattiche sia al parco che in fattoria per i piccoli della Nursery. Opportunità molto simili anche per i ragazzini della Primary e per i giovani della Middle School, però con una serie di attività ispirate al viaggio e alla conoscenza di tutti i continenti, stimolando al meglio la loro curiosità e l’uso dell’inglese.

Anche quest’anno si preannuncia un Summer Camp pieno di proposte accattivanti per le famiglie che decideranno di iscrivere i loro figli a un’esperienza educativa in cui ACOF Olga Fiorini è ormai specializzata. Sono dunque aperte le adesioni alle settimane in programma fino al prossimo 26 luglio (con partenza dal 1° luglio per la Nursery e già dal 10 giugno per primaria e medie) e che vedrà protagonista The International Academy, la scuola bilingue che accoglie i ragazzi a 3 anni e li accompagna sino all’esame di maturità.

Per i giovani del territorio torneranno dunque a disposizione questi centri estivi che hanno la caratteristica di essere accoglienti, sicuri, divertenti, coinvolgenti e anche capaci di accompagnarli nell’utilizzo base della lingua inglese, proprio per non perdere mai la visione internazionale e interculturale del progetto.

L’Academy è d’altronde l’affinamento di un percorso che iniziò a Busto Arsizio già nel 2003, con l’apertura della prima scuola materna internazionale del territorio. Da tempo i direttori Mauro e Cinzia Ghisellini, grazie alla disponibilità di uno staff di educatrici e insegnanti di alto livello, hanno deciso di aggiungere all’attività annuale anche quest’appendice estiva, così richiesta dalle famiglie, sempre alla ricerca di luoghi confortevoli e sicuri in cui lasciare i propri bambini quando iniziano le vacanze scolastiche.

Sedi del Summer Camp di Busto Arsizio saranno la Nursery School di via Biancardi 1 per i più piccoli e le aule di via Andrea Costa 29 per gli studenti di Primary e Middle.

Bambini e ragazzi potranno trascorrere settimane di divertimento, amicizia e apprendimento grazie a un programma costruito a loro misura, nel segno della cura e della positività.

Il titolo del campus 2024 per la Nursery è “Let’s Have Fun!”, appunto “Divertiamoci”, con attività spalmate dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 16 (si può optare per una versione part time con uscita alle 13 o per un prolungamento post scuola sino alle 18).

Identici gli orari per gli alunni della primaria e delle medie, per i quali è stato predisposto un percorso che, settimana dopo settimana, permetterà di approfondire usi, costumi, luoghi e fascino dei vari Paesi del mondo: da qui il titolo “Passport to the world”.

L’opportunità è ghiotta e si rivolge non solo alle famiglie che già hanno iscritto i loro figli all’Academy, ma anche agli esterni, con l’intento di offrire loro un servizio di eccellenza ma anche di permettere a mamme e papà di conoscere gli educatori, le strutture e i modelli educativi che – sin dalle fasce di età più basse – caratterizzano il progetto d’eccellenza di The Intenational Academy.