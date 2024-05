Convegno gratuito di “Emotivi anonimi” su famiglia e relazioni individuali a Sesto Calende

Domenica 26 maggio, il Gruppo di auto-mutuo aiuto “Emotivi anonimi” festeggerà il suo nono anniversario con un evento speciale dedicato al tema delle dinamiche familiari e delle relazioni interpersonali. L’appuntamento è presso la sede del Cai di Sesto Calende, in via Piave 103, con inizio alle 10 e 30 e conclusione alle 12.

La conferenza, intitolata “Dalla famiglia all’individuo: costruire uno sguardo consapevole dentro le relazioni“, sarà tenuta dalla Dott.ssa Caterina Massarotti, psicologa e psicoterapeuta sistemico relazionale in formazione. L’evento è aperto a tutti e offre una grande opportunità per chiunque sia interessato a comprendere meglio i legami che intercorrono tra il contesto familiare e lo sviluppo individuale.

L’ingresso è gratuito e l’organizzazione è curata da Emotivi Anonimi di Sesto Calende, un gruppo che si impegna a fornire supporto attraverso incontri di auto e mutuo aiuto, rivolti a tutti coloro che cercano un ambiente di ascolto e condivisione per affrontare le proprie sfide emotive e relazionali.

Dopo la conferenza, i partecipanti sono invitati a unirsi a un buffet condiviso alle 12:30, seguito da un incontro di gruppo aperto, alle 14, dove sarà possibile ascoltare testimonianze e discutere esperienze personali legate al tema delle relazioni. La giornata si concluderà alle 16:30 con un saluto finale.

Per maggiori informazioni, gli interessati possono contattare l’organizzazione al numero 3331660285 o tramite email all’indirizzo easesotocalende@emotivianonimi.it. Inoltre, Emotivi Anonimi invita tutti ogni lunedì sera alle 20 e 30 presso la Casa Del Cuore in Piazza Berera, 15, a Sesto Calende per incontri regolari di supporto e condivisione.