Cordoglio per Mariagrazia, annullati gli eventi di sabato pomeriggio dalla festa di Angera

Si terranno sabato 1 giugno, alle 15, alla chiesa parrocchiale di Angera, i funerali di Mariagrazia Brovelli, la giovane che ha perso la vita venerdì scorso, 24 maggio, in un incidente stradale.

Mariagrazia era molto conosciuta nella cittadina e nei dintorni, per le sue passioni e per il suo impegno a sostegno di molte realtà del territorio. In segno di lutto, nella giornata di sabato anche alcuni eventi che erano stati organizzati per il pomeriggio sono stati annullati. Tra questi segnaliamo anche gli appuntamenti in programma dalle 14 alle 18 alla festa sul lungolago organizzata dall’associazione GIDO Massimiliano Mobiglia. “La nostra associazione – spiegano gli organizzatori – sospenderà la manifestazione in segno di rispetto e vicinanza ai familiari della cara MariaGrazia. La Gido si unisce nel cordoglio e nella preghiera a tutta la comunità angerese e sentitamente partecipa all’immenso dolore».