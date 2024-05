Corteo da “record” per le vie della provincia di Varese con il Distinguished Gentleman’s Ride

Un corteo da “record”, con più di 500 moto che sfilano occupando le strade della provincia di Varese. È l’evento chiamato Distinguished Gentleman’s Ride, il DGR, manifestazione nata in Australia diversi anni fa che riguarderà nella stessa data circa 900 città in 120 nazioni diverse e coinvolgerà oltre 400mila moto in tutto il mondo.

Varese da cinque anni ospita un “capitolo” della manifestazione con numeri appunto da record: nell’edizione 2024 sono ben 550 le moto che hanno aderito, raggiungendo il decimo posto al mondo come numero di partecipanti su 950 città partecipanti, davanti a New York, Los Angeles, Londra, Roma, Milano e tante altre.

Il denaro raccolto va a finanziare la ricerca contro il tumore alla prostata e il supporto psicologico agli uomini che soffrono di questa patologia. “Movember”, la fondazione australiana alla base di tutto, devolverà a tre realtà italiane il denaro raccolto nel nostro Paese.

Il DGR – lo dice il nome: gentiluomini in moto – prevede per quanto possibile che si salga in sella con eleganza, sia nel vestire sia nei comportamenti. Lo stesso corteo prevede regole per viaggiare in sicurezza mentre a bordo delle due ruote si vedono giacche, calzature, pantaloni, caschi, guanti eleganti e in alcuni casi stravaganti. Che distingueranno, appunto, la manifestazione dalle altre simili.

Dopo la partenza da Varese e il passaggio da Buguggiate, Bodio Lomnago, Casale Litta, Varano Borghi, Ternate, Cadrezzate, Angera, Ranco, Ispra, Osmate l’arrivo è previsto a Comabbio sulla cui spiaggia si concluderà il giro e dove ci sarà una festa, la DGRVarese Enjoy the Ride aperta a tutti, anche a chi non è pratico di moto o non è interessato alla prima parte. Il party avrà come filo conduttore la musica di Dj DOS, uno dei più conosciuti e quotati del panorama non solo locale, è adatta a un pubblico eterogeneo (famiglie e bambini compresi) e proseguirà fino alle 23.