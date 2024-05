Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 3, 4, 5 maggio

Temperature in rialzo ma ombrelli a portata di mano per il primo fine settimana di maggio. VaresèSolidale: sabato 4 maggio torna in san Vittore la grande cena in piazza e arriva la “cena sospesa”. (foto di Luca Sacchet). L’iniziativa è all’interno del “San Vittore Festival”: prima della grande cena servita sul sagrato della Basilica di san Vittore, una giornata con le associazioni in corso Matteotti. Cinque giorni di eventi, incontri e giochi a Buguggiate. È il momento più atteso dell’anno: si parte venerdì 3 maggio con un pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese. Attivo, come sempre lo stand gastronomico.

Apre al pubblico la casa studio dello scultore Renato Bonardi. Appuntamenti speciali per riscoprire il percorso artistico nell’arte e nella scultura vissuta pienamente dall’artista. L’inaugurazione sabato 4 maggio. Quattro appuntamenti a maggio con lo Sprintz Running di Laveno. Si inizia con una corsa libera venerdì 3 maggio, ritrovo ore 19.15 in piazza caduti del lavoro a Laveno Mombello.

LE PREVISIONI – Sole e nuvole, un weekend dove la pioggia sarà in agguato. Temperature in rialzo ma ombrelli a portata di mano per il primo fine settimana di maggio. Colpa della “bassa pressione in evoluzione a Ovest delle Isole Britanniche“ – Tutte le informazioni

BRUNELLO – Good Samaritan ODV è lieto di collaborare con il coro Anemone di Ispra. Insieme proporranno un concerto intitolato: Fiori d’Amore: un abbraccio musicale alla Madonna per celebrare la figura di Maria nel mese che la ricorda. Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – I profumi e i sapori della Puglia animano il fine settimana dell’area feste. Bombette, orecchiette alle cime di rapa, puccia salentina, friselle e molto altro ancora. Prenotazioni consigliatissime. Tutte le informazioni

MALNATE – Presto occuperemo il paradiso/strong>: gli anni ’70 protagonisti a Malnate. Gianni Gandini accompagnerà il pubblico alla scoperta del suo nuovo libro, aprendo una riflessione su quel periodo. Tutte le informazioni

MORNAGO – Il 5 maggio, la ProLoco di Mornago e il Corpo Musicale Mornaghese vi invitano all’evento Fiato alle trombe, fuoco alle griglie. Tutte le informazioni

VARESE – Semi di spirito di Luca Gastaldo in mostra alla galleria PUNTO SULL’ARTE. Vernissage sabato 4 maggio dalle 11 alle 13 presso la sede principale della Galleria in viale Sant’Antonio 59/61. Tutte le informazioni

VARESE – Maggio alla Libreria degli Asinelli. Un mese di presentazioni con gli autori, gruppi di lettura e incontri per grandi e bambini. Tutte le informazioni

LEGNANO – La Street Food Parade fa il suo atteso ritorno il 3, 4 e 5 maggio nella Piazza Trento Trieste di Legnano. Tutte le informazioni

VARESE – VaresèSolidale: sabato 4 maggio torna in san Vittore la grande cena in piazza e arriva la “cena sospesa”. L’iniziativa è all’interno del “San Vittore Festival”: prima della grande cena servita sul sagrato della Basilica di san Vittore, una giornata con le associazioni in corso Matteotti – Tutte le informazioni

VARESE – San Vittore a Varese, tra attività centenarie e giovanissime “Giromette d’oro”. Domenica 5 momenti solenni e festivi si alternano nella giornata dedicata al patrono: dalla fiaccolata alla Girometta d’oro, dai riconoscimenti alle attività e ai maestri del lavoro, al falò del faro – Tutte le informazioni

VARESE – Reguzzoni organizza due giorni di festa sulla ciclopedonale del Lago di Varese: “La feci costruire io, il mio mantra è la concretezza”. In vista del prossimo fine settimana – sabato 4 e domenica 5 maggio, dalle 10 alle 18 – lo stesso Reguzzoni ha riattivato la tradizione e organizzato tre punti di ristoro gratuiti dedicati a tutti coloro che vorranno fare una passeggiata o una pedalata – Tutte le informazioni

ARSAGO SEPRIO – il paese è in festa per il patrono. Tra momenti religiosi e di aggregazione, tra cui una mostra artistica e il concerto del Coro Divertimento Vocale – Tutte le informazioni

CASTELLO CABIAGLIO – Domenica 5 maggio torna a Castello Cabiaglio il Mercato del Giusto iNperfetto. Tra laboratori, stand, musica e divertimento Cabiaglio si prepara a vivere una giornata dedicata alla musica e al piacere di stare insieme tra generazioni – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – Un appuntamento speciale a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (Va) per domenica 5 maggio (e poi domenica 12 maggio). A partire dalle ore 15:00, speciali visite guidate al prezioso e unico roseto della villa, che vanta oltre 500 varietà antiche, in compagnia dell’esperto Marco Foghinazzi che ne racconterà peculiarità e differenze. – Tutte le informazioni

LAVENO – A partire da domenica 5 maggio riparte la stagione dei treni storici della Fondazione FS in Lombardia: giunta alla VIII edizione, promossa dall’assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani, la stagione prevede venti itinerari tutti con partenza da Milano – Tutte le informazioni

SAMARATE –Dal volontariato alle emergenze, Samarate premia i cittadini e le realtà meritevoli. Domenica si svolgerà la cerimonia di consegna delle benemerenze civiche, per gli anni 2022 e 2023 – Tutte le informazioni

GALLARATE – “Biciclette partigiane” al Cuac di Gallarate. Il libro sarà presentato venerdì 3 maggio alle 21 e 30 dal giornalista Lorenzo Franzetti, preceduto alle 19 da un apericena solidale. L’evento è organizzato dalla Casa delle Donne “Anna Andriulo” e Bicipace in collaborazione con Anpi provinciale – Tutte le informazioni

TRADATE – Donna Oggi torna a Tradate con la settima edizione di Maggio Insieme. La manifestazione organizzata dall’Associazione Donna Oggi porta aggregazione, divertimento, musica, cultura, spettacolo per tutto il mese a partire da domenica 5 – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – Torna la festa del paese, cinque giorni di eventi, incontri e giochi a Buguggiate. È il momento più atteso dell’anno: si parte venerdì 3 maggio con un pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese. Attivo, come sempre lo stand gastronomico. Ecco tutto il programma – Tutte le informazioni

SCUOLA – “Un territorio…comprensivo”: mostre e laboratori delle scuole di Casciago, Morosolo, Luvinate e Comerio. Sabato 4 maggio 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 a Barasso Via Don Basilio Parietti, 8 l’Istituto Comprensivo “Campo dei fiori” presenta la conclusione del percorso “UN TERRITORIO…COMPRENSIVO” attraverso una mostra ricca e articolata, animata da giochi e laboratori – Tutte le informazioni

INARZO – Festa all’Oasi Lipu della Palude Brabbia tra escursioni, laboratori e spettacoli. Spettacoli itineranti, laboratori di pesca ed escursioni speciali in cui ascoltare gli alberi, scoprire animali ed erbe commestibili domenica 5 maggio – Tutte le informazioni

AZZATE – Il Belvedere si tinge d’arancione, ad Azzate torna la festa olandese. La bella festa, diventata ormai una tradizione, si terrà domenica 5 maggio. Organizzata dalla Pro Loco e dal Circolo Olandese per l’Italia Settentrionale prevede mercatini, aste, giochi, musica e menù tradizionale – Tutte le informazioni

AZZATE – Ad Azzate un party in silenzio per conoscere la lingua dei segni ed accogliere gli atleti sordi dell’Eurocap.Una bella iniziativa organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con due insegnanti di InclusiVa, in vista del Torneo Internazionale di Basket con atleti sordi che si terrà a Varese a novembre. Ecco come partecipare al party – Tutte le informazioni

ARSAGO SEPRIO – Arriva la festa di San Vittore Martire ad Arsago Seprio.Piacere e spiritualità: mostra personale di Giuseppe Cordiano, street food per le vie del paese e messa in basilica – Tutte le informazioni

COMERIO – Solo piante tropicali nelle nostre case. Se ne parla a Comerio domenica 5 maggio.Il mese di maggio sarà ricchissimo di appuntamenti sino al 9 giugno con l’evento clou dell’anno, l’ottava edizione della mostra mercato ComeRar – Tutte le informazioni

CISLAGO / RESCALDINA – Una domenica ecologica a Cislago e Rescaldina con la pulizia del Bosco del Rugareto. Appuntamento a domenica 5 maggio per una mattina di pulizia dei boschi di Cislago e Rescaldina – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Quasi 100 espositori alla Fiera del Cardinale di maggio. L’appuntamento è per domenica 5 maggio con oltre 90 espositori. La Fiera si svolgerà anche in caso di pioggia e come sempre saranno aperti tutti imusei del borgo – Tutte le informazioni

VEDANO OLONA – A Vedano Olona torna la Fiera di San Pancrazio: musica, incontri e dialoghi sull’essenza dell’uomo.Da sabato 4 a giovedì 16 maggio si svolge la XVII edizione della Fiera con un programma ricco di incontri, spunti di riflessione, momenti musicali e di aggregazione – Tutte le informazioni

VERGIATE -Ascolto e ironia per avvicinarsi all’Affido familiare: l’esperienza di Katia e Sacha. In partenza il 6 maggio a Vergiate un percorso gratuito e non vincolante per chi desidera conoscere meglio l’Affido familiare – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Aprile 1944, Varese sotto le bombe. A Induno Olona il racconto di quei giorni di dolore e di lotta. Sabato 4 maggio alle 16,30 in biblioteca un incontro organizzato dall’Anpi con l’editore e storico Pietro Macchione, mentre dal 5 all’11 maggio in Sala Bergamaschi una mostra racconterà la Resistenza dei lavoratori varesini – Tutte le informazioni

BESOZZO – A Besozzo in scena Gli amici del teatro di Leggiuno. La compagnia amatoriale porta in scena la nuova commedia divertente con un finale commovente: La Veggia età. Appuntamento per sabato 4 maggio – Tutte le informazioni

BARASSO – “La stupidità dell’uomo comune in scena” a Barasso. Nuovo appuntamento con il teatro nella Sala Polifunzionale San Martino sabato 4 maggio alle 21 con la Compagnia Duse di Besozzo – Tutte le informazioni

VARESE –Ai Giardini Estensi di Varese alla scoperta del lato queer delle piante. Il 4 maggio a Varese uno spettacolo itinerante di teatro drag. L’evento si suddividerà in due turni, il primo con inizio alle 15.30 e il secondo alle 18.00. La durata è di 90 minuti – Ecco come iscriversi

CASSANO MAGNAGO – A Cassano Magnago va in scena Pinocchio con le sculture dei ragazzi Più di 21.La favola di Collodi andrà in scena sabato 4 maggio al Teatro Auditorium. Particolari saranno le scenografie realizzate nel laboratorio artistico dai ragazzi dell’Associazione Piùdi 21 ODV – Tutte le informazioni

TRADATE – Missione Marte per piccoli astronauti nella domenica di Porte aperte al Parco Pineta. Domenica 5 maggio a partire dalle ore 14,30 101 esperienze tra Eco Planetario e Centro didattico scientifico alla scoperta del Parco Pineta e dell’universo – Tutte le informazioni

CASTRONNO – Apre al pubblico la casa studio dello scultore Renato Bonardi. Quattro appuntamenti speciali per riscoprire il percorso artistico nell’arte e nella scultura vissuta pienamente dall’artista. L’inaugurazione sabato 4 maggio – Tutte le informazioni

VARESE – L’arte iraniana di Narjes Ghorbani alla Ghiggini. La giovane artista presenta un progetto espositivo dalle tonalità intense – Tutte le informazioni

VARESE – “Il sugo di tutta la storia”, arriva a Varese la mostra dedicata ai Promessi sposi. Inaugurazione sabato 4 maggio alle 17.30 al chiostro piccolo della Chiesa dei Frati Cappuccini, con la presenza del Vicario Episcopale, don Franco Gallivanone – Tutte le informazioni

GALLARATE – A Gallarate una mostra su santa Gianna Beretta Molla, “Una vita per la vita”. È proposta dalle dieci parrocchie di Gallarate in collaborazione con il Centro Culturale Tommaso Moro – Tutte le informazioni

VARESE – La banda di Brenno Useria in concerto alla terrazza del Mosè al Sacro Monte. Il concerto, che si terrà domenica 5 maggio, è finalizzato alla raccolta fondi a sostegno del restauro della tela del Museo Baroffio “Il Viale delle Cappelle con il frate Aguggiari e l’architetto Bernascone” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Puccini e l’Opera che affascina i cuori in scena a Busto Arsizio. La Ponchinelli propone una serata con ballerini, cantanti e orchestrali a dare vita alle più note arie, duetti e intermezzi delle opere di Puccini il 5 maggio – Tutte le informazioni

LUGANO – L’Adagio del Concierto de Aranjuez apre la serata di gala dell’Orchestra mandolinistica di Lugano. L’appuntamento è per sabato 4 maggio alle 20,30 all’Auditorium del Centro professionale tecnico di Lugano-Trevano, a Canobbio – Tutte le informazioni

VARESE – Nel concerto omaggio a Morricone al Teatro di Varese ospite speciale Susanna Rigacci. Venerdì 3 maggio, ore 21 l’ensemble Le Muse diretto dal maestro Andrea Albertini ci conduce nell’universo creativo di Ennio Morricone nel concerto “Musiche da Oscar” non solo colonne sonore ma anche brani celebri del compositore – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – La scuola musicale milanese protagonista a Gazzada Schianno. Il ciclo “Ma Milan l’è un gran Milan?” prosegue venerdì 3 maggio sempre nella Sala Consigliare di Villa De Strens. Claudio Sanfilippo, accompagnato da Claudio Farinone guiderà in un viaggio non solo musicale – Tutte le informazioni

TRADATE – A Tradate, con la “Frera del libro” un weekend per tutti i lettori tra incontri, laboratori e spettacoli. Sabato 4 e domenica 5 maggio alle Biblioteca Frera tante iniziative ispirate ai libri ma anche la possibilità di fare acquisti nelle principali librerie del territorio che saranno presenti nello spazio del centro culturale di via Zara – Tutte le informazioni

VARESE – Maggio alla Libreria degli Asinelli. Un mese di presentazioni con gli autori, gruppi di lettura e incontri per grandi e bambini – Tutte le informazioni

TRADATE – La scrittrice Patrizia Emilitri presenta il suo ultimo romanzo al Libraccio di Tradate. L’appuntamento è per venerdì 3 maggio alle 18. Presentazione a cura di Rita Guarini. Ingresso libero – Tutte le informazioni

MALNATE – Presto occuperemo il paradiso. Gli anni ’70 protagonisti a Malnate. Gianni Gandini accompagnerà il pubblico alla scoperta del suo nuovo libro, aprendo una riflessione sugli anni 70 – Tutte le informazioni

ALBIZZATE – La presentazione del libro “Del tempo disumano” di Annitta Di Mineo. Sabato 4 maggio alle ore 11 alla Biblioteca comunale di Albizzate. Il libro è attualmente in corsa per il prestigioso Premio Strega Poesia 2024 – Tutte le informazioni

GALLARATE – Alla Galleria Boragno la presentazione del libro “La canonica”. Il romanzo sarà presentato dall’autore in un dialogo con Gigi Marinoni e Gigi Marcon – Tutte le informazioni

AUTOMOBILISMO – Motori accesi per lo Slalom Luino – Montegrino: percorso, iscritti e orari della gara in salita. Domenica 5 maggio va in scena la 2a edizione della prova, rinata lo scorso anno grazie ad ACI Varese. Il campione in carica Piotti cerca un’altra affermazione sui 3 chilometri di percorso – Tutte le informazioni

PODISMO – Quattro appuntamenti a maggio con lo Sprintz Running di Laveno. Si inizia con una corsa libera venerdì 3 maggio, ritrovo ore 19.15 in piazza caduti del lavoro a Laveno Mombello – Tutte le informazioni

FOOTBALL AMERICANO – Gorillas Varese, prima vittoria: battuti i Blitz in trasferta. I biancorossi passano 15-28 a Cirié con quattro touchdown. Domenica 5 al campo di San Fermo il torneo under 15 di flag football – Tutte le informazioni

