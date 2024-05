Cresce ancora il Varesina Sport Center di Castiglione Olona

Non si fermano i lavori al Varesina Sport Center di Castiglione Olona. Il centro sportivo di via Asiago – ex Speedway -, inaugurato a ottobre 2023 dopo alcuni importanti ammodernamenti e un centro per il padel, è pronto a crescere ancora.

Come comunicato dalla Varesina Sport, società che ha in gestione l’impianto da diversi anni, i nuovi progetti prevedono la realizzazione di un percorso vita lungo il perimetro dell’area, oltre a due campi da tennis e da due da beach volley, tutti coperti con annessi spogliatoi dedicati.

IL COMUNICATO

La società Varesina Sport, in collaborazione con il comune di Castiglione Olona con la giunta del Sindaco Frigeri, comunica che saranno in partenza, nei prossimi mesi, lavori di ulteriore ampliamento e miglioramento del Varesina Sports Center in via Asiago a Castiglione Olona.

Varesina e il Comune hanno collaborato per la riqualificazione del centro Speedway, realizzando, in partenariato con la Regione Lombardia, l’ampliamento degli spogliatoi e il nuovo campo a 8 in sintetico.

Inoltre sono stati realizzati il nuovo bar-ristorante, un Padel Center con 3 campi coperti e due scoperti ed un campo da basket scoperto.

I nuovi progetti prevedono la realizzazione di un percorso vita lungo il perimetro dell’area che consentirà attività di sport all’aperto. Ma non solo, verranno realizzati due campi da tennis da due da beach volley tutti coperti con annessi spogliatoi dedicati.

L’assetto finale del Varesina Sports Center lo renderà uno dei centri sportivi più completi della provincia di Varese.