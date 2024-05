Cristina Galimberti presenta la sua squadra: “La nostra esperienza al servizio di Buguggiate”

Per le prossime elezioni comunali a Buguggiate la Lista Insieme per Buguggiate presenta la sua squadra, “nata – si legge in un comunicato – da più di un anno di scambi di idee, opinioni e confronti sui temi essenziali per la vita del paese”.

“Il nostro gruppo è eterogeneo, composto sia da giovani che da persone con più esperienza – spiega la candidata sindaca Cristina Galimberti -. Insieme, forti delle nostre diverse competenze in ambito amministrativo, politico, lavorativo, associativo, aziendale, scolastico, sportivo, vogliamo portare valore e una nuova visione al nostro Comune, richiamando l’unione, Insieme per Buguggiate dei quattro rioni storici”.

“Sosteniamo Cristina Galimberti, e la sua grande passione per il nostro Paese. Dopo l’esperienza di 10 anni da Sindaco, affiancata da una nuova squadra, torna a mettersi in gioco perché crede nei valori della buona politica, fatta di dialogo e di rapporto con le persone – prosegue il comunicato- . Interpretare i bisogni quotidiani del territorio, mettendo in campo le esperienze di tutti, è la nostra missione se ne avremo l’opportunità”.

La lista

Alessandro Bernasconi, titolare d’azienda presso la bottega di famiglia, attività storica aperta nel 1959, vice fiduciario di zona presso Ascom Varese Confcommercio, da sempre residente a Buguggiate, esperto conoscitore del territorio e con precedenti esperienze amministrative.

Giacomo Dozio, nato e cresciuto a Buguggiate, studente di economia e management, attivo in ambito sportivo, ha collaborato con il Comune per il Censimento.

Davide Cadario, nato e cresciuto a Buguggiate, di cui ha frequentato sia l’ambito scolastico che parrocchiale. Ora si occupa di consulenza immobiliare.

Silvio Caffi, elettrotecnico, impegnato in diverse associazioni in ambito sia culturale, sociale, parrocchiale e teatrale. Vive e segue diverse iniziative sociali e culturali sul territorio collaborando direttamente alla loro organizzazione.

Lidia Falzone project manager, socia e amministratore di società nei settori ricerca e sviluppo e turismo. Il suo lavoro consiste nel portare a compimento i progetti aziendali sia che si tratti di sviluppi in ambito industriale, sia di costituzioni di nuovi rami d’azienda.

Maria Anna Lemma, nonna e a tempo perso pensionata, volontaria da anni delle associazioni locali Centro Anziani e L’Alveare. Tra le sue passioni: il riuso per dare nuova vita ad oggetti dimenticati, camminare alla scoperta del nostro territorio e la cura degli animali da affezione.

Roberto Lombardo, residente a Varese, attualmente libero professionista geometra, ruolo nel quale ha svolto anche attività di consulente presso diversi enti locali. In passato funzionario presso l’Ufficio Tecnico Erariale.

Marino Maifredi, vive da sempre a Buguggiate, attualmente in pensione. Ha lavorato per 30 anni in ambito tecnico. Attento conoscitore del territorio, ora vuole spendersi direttamente per renderlo sempre più vivibile per tutti gli abitanti.

Carla Maroni, nata e residente a Varese, è agli sgoccioli della sua carriera come insegnante di lettere in ruolo. Dal 2000 insegna alla scuola secondaria di Buguggiate “Don G. Pozzi” e da 24 anni è la referente del plesso. Crede molto nella scuola come agenzia educativa, formativa ed inclusiva.

Emanuela Pagani, con passata esperienza direttiva in ambito bancario ed ora amministratore dell’azienda di famiglia. Da sempre crede nell’importanza della partecipazione attiva. Nel 2011 è stata tra i soci fondatori dell’Associazione Genitori di Buguggiate e Presidente della stessa Associazione fino al 2018. Collabora con la Pro Loco e con Obiettivo Cultura.

Valeria Parolin, nella vita professionale è impiegata full time presso uno studio commercialista dove si occupa di tenuta contabilità e bilanci.

Emanuele Riboli, è un giovane imprenditore e intermediario assicurativo, impegnato nel supporto dei giovani della comunità. Vorrebbe incoraggiare lo sviluppo di nuove idee anche attraverso start-up e ricerca di finanziamenti pubblici e privati per sostenere progetti innovativi nel settore giovanile ed energetico.