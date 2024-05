Crugnola “re di Sicilia”: terza vittoria alla Targa Florio

Andrea Crugnola batte un colpo pesante sul tavolo del Campionato Italiano Assoluto Rally, il CIAR Sparco. Dopo lo “zero” incassato ad Alba, dove era stato autore di un’uscita di strada che lo aveva messo al di fuori della zona punti, il pilota di Calcinate del Pesce si risolleva nel modo più bello: vincendo la storica Targa Florio per la terza volta in carriera. Una gara che, tra l’altro, ha coefficiente 1,5 e quindi porta un maggior numero di punti in classifica.

Il campione tricolore in carica, che aveva già vinto la “Cursa” nel 2020 e nel 2023, conquista il rally siciliano nel modo che gli è più consono: prendendosi quasi tutte le prove speciali (sette vinte su nove), senza commettere errori e aggiungendo anche 2 punti bonus per il successo nella power stage del venerdì pomeriggio. (foto Acisport)

Un risultato che però non basta – per il momento – per riprendere la vetta del CIAR. Crugnola infatti ha vinto il Targa Florio con 16″ di vantaggio su Giandomenico Basso che si prende così i 18 punti in palio per il piazzamento e resta in testa al campionato (con una vittoria e due secondi posti) seppure con un vantaggio ridotto a soli 1,5 punti. L’esperto campione veneto (con Lorenzo Granai), nonostante una “picchiata” nella PS6, conferma (oltre alle sue qualità fuori discussione) anche la bontà della nuova Toyota Yaris che appare già pronta per competere contro il “pacchetto” formato da Crugnola, da Pietro Ometto e dalla Citroen C3 del team FPF.

Il campionato si conferma una “corsa a tre” perché anche Simone Campedelli avanza con regolarità ad altissimi livelli: terzo posto in Sicilia per il pilota romagnolo a 25″2 da Crugnola con la migliore delle Skoda Fabia (con Tania Canton) e terzo posto anche in campionato ma a contatto con il duo di testa.

«Vincere il Targa Florio è una grande gioia che dedico alla mia compagna Marina in occasione della festa della mamma – ha detto a caldo Crugnola ai microfoni di Rallylink – Marina è una persona importante che mi supporta tanto nei momenti più difficili ed estendo la dedica anche a nostro figlio Riccardo. Poi ringrazio i ragazzi di FPF che sono stati bravissimi: è la seconda volta che li faccio lavorare tanto ma poi il lavoro paga sempre».

Il CIAR Sparco prevede ora una pausa di un mese e mezzo: il tricolore torna infatti a fine giugno con il Rally Due Valli di Verona il 28 e 29 giugno. Una gara che torna dopo un anno nel campionato assoluto e che è già stata vinta da Crugnola in due occasioni, nel 2019 e nel 2022.