CtBike: l’assistenza giusta per la tua bici a Solbiate Olona

Situata strategicamente all’ingresso della Valle Olona, CtBike è un’officina dedicata agli appassionati di ciclismo. Aperta nel 2017, CtBike accoglie ogni anno numerosi sportivi e turisti che hanno bisogno di assistenza specializzata per i propri mezzi a due ruote.

Servizi Completi per Ciclisti e Escursionisti

Come Official Point del progetto #VareseDoYouBike promosso dalla Camera di Commercio di Varese, CtBike offre un’ampia gamma di servizi che includono assistenza meccanica professionale, vendita di biciclette e accessori, e un assortimento di merchandising ufficiale #VareseDoYouBike. Questo rende CtBike una risorsa preziosa sia per i ciclisti esperti alla ricerca di attrezzature di alta qualità sia per i principianti che necessitano di assistenza e consigli.

Un tesoro di attrazioni locali

Situato vicino alla pista ciclopedonale, CtBike è un punto di riferimento per chi desidera un’avventura all’aria aperta ed esplorare i punti più interessanti della Valle Olona. Questa comodità è particolarmente apprezzata dalle famiglie e dagli escursionisti che cercano una fuga rapida nella natura o una giornata di attività fisica e scoperte.

Contatti e informazioni

Per saperne di più su CtBike, esplorare l’offerta di prodotti o pianificare una visita, è possibile visitare il sito web www.ctbike.it, inviare un’email a info@ctbike.it, o chiamare direttamente al numero +393913120916.