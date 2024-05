Cuasso al Monte fiorisce per la festa della Madonna di Caravaggio

Grande partecipazione ieri a Cuasso al Monte per la festa della Madonna di Caravaggio, una delle celebrazioni più sentite dalla comunità cuassese che da oltre un secolo venera il simulacro della Madonna con una festa particolare e che coinvolge tantissime persone per mesi.

Quando il 26 maggio cade in domenica, e solo in quel giorno, la statua della Madonna viene portata in processione per le vie del paese, addobbato per l’occasione con festoni, archi trionfali e fiori. Sono i fiori la vera particolarità della festa: tutti di carta, preparati a mano uno per uno dai fedeli nei mesi che precedono l’atteso appuntamento trasformano per un giorno il paese in uno spettacolare giardino colorato.

Una festa che da sempre richiama tante persone anche dalle parrocchie vicine della Valceresio e non solo, come attestato dai documenti conservati negli atrchivi parrocchiali. Dalla vicina Marzio, dalla pieve di Arcisate, da tutti i borghi della Valganna e della Valceresio, ma anche da Varese e dalla Valcuvia i fedeli confluivano, e continuano a farlo, per un’occasione speciale dove fede e tradizione popolare si uniscono e si rinnovano in un momento molto sentito da tutta la comunità.

Ieri il “miracolo” di una splendida giornata di sole che ha accompagnato la processione e ha salvato i fiori di carta dalla pioggia che ha funestato in altri anni la festa della Madonna di Caravaggio.

Le foto sono di Riccardo Bignotti.