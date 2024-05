Dagli Oscar al film “animalista”, il ricco programma del cineforum all’Incontro di Besnate

Dopo il grande successo del cinema d’essai invernale (con oltre 150 abbonamenti e oltre 1500 spettatori), il Cinema Incontro di Besnate è lieto di annunciare la programmazione per il mese di maggio, offrendo una variegata selezione di film che spaziano dal dramma alla commedia, dalla fantascienza al documentario, garantendo un’esperienza cinematografica ricca e coinvolgente per tutti gli appassionati del grande schermo.

Si riconferma il patrocinio dell’Assessorato alla cultura del Comune di Besnate, la collaborazione con le Acli e Filmstudio90 per la rassegna di Terra e Cielo, oltre al supporto della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus che sostiene l’iniziativa.

Ecco il calendario completo

“Oppenheimer” – 6 e 7 maggio 2024

Il genio del cinema Christopher Nolan porta sul grande schermo la storia avvincente di J. Robert Oppenheimer, interpretato magistralmente da una stella di attori, tra cui Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon e molti altri. Vincitore di sette Premi Oscar, questo dramma storico ci trasporta nel cuore delle scoperte scientifiche che portarono alla creazione della bomba atomica, cambiando il corso della storia durante la Seconda Guerra Mondiale.

“Povere Creature!” – 13 e 14 maggio 2024

Il visionario regista Yorgos Lanthimos ritorna con un’opera audace e incisiva, accompagnato da un cast stellare tra cui spicca la straordinaria performance di Emma Stone. Questo intrigante mix di commedia, fantascienza e romance ci trasporta in una Londra dell’Ottocento, offrendoci una storia surreale e grottesca che incanta e stimola la mente. Vincitore di quattro Premi Oscar, tra cui il Leone d’oro a Venezia80, “Povere Creature!” è un film che promette di lasciare un’impronta indelebile nel panorama cinematografico contemporaneo.

“La Zona d’Interesse” – 20 e 21 maggio 2024

Jonathan Glazer dirige questa potente e provocatoria opera, ispirata al romanzo di Martin Amis, che ci immerge nel cuore di una famiglia tedesca all’apparenza normale, ma che nasconde un oscuro segreto legato al terrore di Auschwitz. Interpretato da un cast talentuoso, questo film ha guadagnato due Premi Oscar, tra cui il prestigioso riconoscimento per il Miglior Film Straniero, offrendoci uno sguardo crudo e commovente sulla complessità umana e storica.

“Food for Profit” – 27 e 28 maggio 2024

Il documentario “Food for Profit” ci porta nel cuore dell’industria alimentare, svelando i segreti oscuri legati agli allevamenti intensivi e il loro impatto devastante sull’ambiente e sulla salute pubblica.

Attraverso una narrazione avvincente e una ricerca approfondita, questo film ci invita a riflettere sulle scelte che facciamo ogni giorno a tavola e sull’urgente necessità di un cambiamento radicale nel nostro sistema alimentare.

Come funzionano cineforum e cinetè all’Incontro di Besnate

Tutte le proiezioni si terranno presso il Cinema Incontro, con inizio alle 16:30 il lunedì e alle 21:00 il martedì. Le casse apriranno un’ora prima di ogni proiezione per consentire un’affluenza agevole in sala.Ogni proiezione sarà accompagnata da una scheda di approfondimento per arricchire l’esperienza dello spettatore. Inoltre, una sessione di dibattito seguirà ogni proiezione del martedì sera, moderata da esperti del settore. L’assessore alla Cultura del Comune di Besnate, Giuseppe Blumetti, e l’insegnante ed esperto di analisi multimediale, Marco Parravicini, cureranno l’introduzione e il

commento delle proiezioni.

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, visitate il sito www.cinemaincontro.com. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza cinematografica unica e coinvolgente!

Contatti per informazioni: info@cinemaincontro.com

Gli abbonamenti al cinema Incontro di Besnate

– **CineTé:** Ogni lunedì dal 6 al 27 maggio, acquista l’abbonamento per 4 film al prezzo speciale di

€12, incluso té e biscotti!

– **Cineforum:** Ogni martedì dal 7 al 28 maggio, acquista l’abbonamento per 4 film al prezzo

speciale di €20.