Dai fondali del lago di Varese spunta di tutto, anche una bottiglia di vetro con un messaggio

Sabato 11 maggio grande “clean up“ sulle rive del lago a Gavirate. Organizzata da CCS Groppello, Protezione Civile e Comune di Gavirate la giornata si e’ svolta nella mattinata con la pulizia dalle rive del lago tra Gavirate e Bardello mentre nel pomeriggio i sub della Protezione Civile si sono concentrati nella pulizia dei fondali nei pressi della canottieri.

A supporto anche Ama&Vivi Plastic Free e Save Lake Varese che in queste ultime settimane hanno formato la nuova Rete Lago di Varese e Comabbio con altre associazioni del territorio il cui scopo è la salvaguardia e la tutela dei due laghi. Durante la giornata sono stati raccolti rifiuti di ogni genere.

A riva molta plastica (ciabatte, contenitori vari, tappi e come sempre innumerevoli basticini per pulizie delle orecchie). E tante boe. «Sul fondale sono stati recuperati tanti pneumatici, oggetti vari e addirittura un motore marino! Azioni come questo sarebbe bello fossero organizzate e supportate da tutti i comuni rivieraschi e nell’arco dell’estate ne fossero organizzati molti altri. Una particolarita’: il rifiuto piu’ curioso una bottiglia di vetro contenente un messaggio…purtroppo non si riusciva più leggere ma ci siamo convinti che fosse un messaggio d’amore…e noi lo dedichiamo all’ambiente e ai nostri laghi!», spiegano i volontari della giornata ecologica.