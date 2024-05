Dal 3 giugno via alla rivoluzione delle vie Cavallotti-Porta-Bramante a Busto Arsizio. Via ai lavori

Prenderanno il via lunedì 3 giugno i lavori di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica delle vie Cavallotti, Bramante e Porta. L’intero sistema delle tre vie sarà trasformato in zona a traffico limitato.

Il progetto, che ha ottenuto da Regione Lombardia un finanziamento nell’ambito del bando “Sviluppo dei distretti del commercio 2022 – 2024” pari alla metà del costo totale di € 864.000, ha lo scopo di valorizzare l’ identità e l’attrattività dell’ area e favorire la fruizione libera, ma in sicurezza, di pedoni, ciclisti, utenza debole.

I lavori e i tempi

Via Cavallotti dal 3 giugno al 29 agosto: l’intervento mira alla totale riqualificazione della via mediante rimozione dell’asfalto su strada e marciapiedi, realizzazione nuova pavimentazione complanare in pietra naturale (cubetti di porfido), nuove sedute e spazi per déhors e rifacimento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.

Via Porta dal 29 agosto al 26 settembre: il progetto prevede la totale riqualificazione dell’area mediante rimozione dell’asfalto, sostituzione con nuova pavimentazione in pietra e integrazione di nuovo verde, così da divenire la naturale prosecuzione di via Cavallotti in termini di attrattività e fruibilità.

Via Bramante dal 27 settembre all’ 8 novembre: come per via Cavallotti, si prevede la totale riqualificazione dell’area mediante rimozione dell’asfalto su strada e marciapiedi, sostituzione con nuova pavimentazione complanare in porfido, sedute ed aree a verde e risistemazione della rete smaltimento delle acque meteoriche.

Provvedimenti viabilistici

Il divieto di transito, eccetto residenti e autorizzati, in via Cavallotti, da intersezione con corso Europa ad intersezione con via Bramante;

Il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Cavallotti, da intersezione con corso Europa ad intersezione con via Bramante;

Il divieto di transito in via Bramante, eccetto residenti e autorizzati, da intersezione con via Roma/Travelli ad intersezione con piazza santa Maria;

Il doppio senso di marcia in via Bramante, da intersezione con via Roma/Travelli ad intersezione con piazza santa Maria (per residenti e autorizzati).

Per informazioni si può scrivere a viabilità.polizialocale@comune.bustoarsizio.va.it