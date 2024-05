Dal volontariato alle emergenze, Samarate premia i cittadini e le realtà meritevoli

Domenica 5 maggio il Comune di Samarate la “Giornata Cittadina della Riconoscenza”, con la cerimonia di consegna del “Civico Riconoscimento Città di Samarate” a una serie di persone.

Una pubblica attestazione e valorizzazione delle azioni più benemerite nell’ ambito istituzionale, culturale, sociale, sportivo, ricreativo, associativo, del volontariato, dell’ impresa, del lavoro, delle arti e professioni che hanno contribuito in passato e contribuiscono oggi a promuovere l’ immagine e i valori della comunità samaratese. «Samarate è fucina di grandi personaggi degni di essere pubblicamente riconosciuti» ha dichiarato il sindaco Enrico Puricelli.

È da molto tempo che non si consegnavano le benemerenze, la possibilità di segnalare persone e realtà era stata chiusa nell’ottobre scorso.

In tutto saranno premiati una ventina tra cittadini e associazioni attive in vari ambiti, per l’opera nel 2022 e 2023, in contesti molto diversi, dalla pandemia all’emergenza profughi, passando per premi “alla carriera” e per il volontariato ambientale.

La cerimonia si svolgerà alle ore 16.00, presso la Sala Azzuzza di Villa Montevecchio a Samarate (ingresso carraio da via Lazzaretto) e, dopo la consegna, ci sarà un rinfresco.