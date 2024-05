Dalla colazione all’aperitivo, due punti ristoro per l’estate al Belvedere di Azzate

Ad Azzate è tutto pronto per il ritorno degli aperitivi al Belvedere in Piazza Ghiringhelli, manca soltanto un po’ di sole. Se il maltempo avesse concesso una pausa, si sarebbe iniziato già questa sera, venerdì 31 maggio, è però probabile che tutto sia rinviato a domani, sabato, quando è prevista una finestra di bel tempo.

Quest’anno il Comune di Azzate ha introdotto alcune novità per lo street food estivo. L’assessore al Commercio, Antonio Triveri, ha annunciato che i punti ristoro saranno tre: due in Piazza Ghiringhelli e uno alla Madonnina. “I tre bandi sono stati aggiudicati e già da questo fine settimana partiranno le attività”, ha spiegato Triveri.

Il primo furgoncino ambulante sarà posizionato accanto alla statua, a destra della piazza, e offrirà colazioni e aperitivi dal giovedì alla domenica, dalle 8 alle 12. Il secondo, situato accanto alla fontana, sarà dedicato agli aperitivi serali, e sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 17 alle 21. L’ultima postazione sarà alla Madonnina, sulla ciclabile poco prima della chiesetta, e sarà attiva sette giorni su sette, dalle 8 alle 19, con alcune variabili a discrezione dell’operatore.

Lo “street food” sarà proposto da giugno a settembre. “Abbiamo favorito operatori vicini al territorio”, ha aggiunto Triveri, “ma abbiamo posto le medesime condizioni dell’anno scorso: pagheranno l’occupazione del suolo pubblico, il noleggio di due bagni chimici, la gestione dei rifiuti e dei parcheggi. Non possono naturalmente regolare il traffico, ma dovranno garantire la presenza di personale che indichi i punti in cui è possibile lasciare l’auto, poiché non c’è più l’accesso al grande prato davanti al Belvedere”.

L’offerta si è quindi ampliata: sarà possibile gustare la colazione al Belvedere e poi tornare per un aperitivo, mentre chi vorrà passeggiare sulla ciclabile troverà un punto di ristoro. “È importante per noi valorizzare il Belvedere”, ha concluso Triveri, “nel rispetto dei commercianti di Azzate, del paesaggio e dei cittadini. Per la stesura dei tre bandi ci siamo avvalsi di un consulente esterno così da considerare tutti gli aspetti. Speriamo di regalare un’estate serena e divertente anche a chi resta in paese”.