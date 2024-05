Dalla domotica alla modellazione 3D: i laboratori di maggio di Its Red Academy

Nel mese di maggio Its Red Academy di Varese apre le sue porte per tre pomeriggi di laboratori in cui scoprire, in maniera pratica e attiva, i diversi corsi dell’Istituto tecnico superiore in materia di efficienza energetica, sistema casa e nuove tecnologie nella bioedilizia.

Di seguito il calendario dei laboratori proposti

Martedì 14 maggio – ore 15 – 17

LABORATORIO KNX e DOMOTICA

con Marco Praderio (Progettista e System Integrator)

Presentazione e dimostrazione delle valigette usate durante i corsi per la programmazione e la gestione di impianti e altri dispositivi domotici tramite software KNX per i corsi Energy manager e Building specialist.

Giovedì 23 maggio – ore 15 – 17

LABORATORIO RILIEVI e MODELLAZIONI 3D

con l’architetto Fabio Vanerio

Rilievi con utilizzo di strumenti a scansione digitale (come droni e laser scanner) e successiva modellazione con metodologia BIM utilizzati nei corsi Construction manager e Buolding specialist.

Lunedì 27 maggio – ore 15-17

LABORATORIO DESIGN e ECONOMIA CIRCOLARE

con l’architetto e designer Giorgio Caporaso

Come affrontare la progettazione di prodotti, arredi e complementi eco-compatibili utilizzando materiali ecologici, riciclati e sostenibili per promuovere la transizione ecologica e l’economia circolare, al centro della formazione nei corsi Design manager e Green manager.

Tutti i laboratori si terranno presso la sede di Its Red Academy in via Monte Santo 38/E a Varese.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione scrivendo a orientamento.varese@itsred.it

Per maggiori informazioni: 0332 831040 – 344 2265418 – itsred.it

QUI la locandina.