Dalla Genova di De Andrè al deserto del Messico, suoni inediti a Besnate

Un viaggio tra atmosfere “di confine”, tra il porto di Genova e il deserto del Messico. È una proposta insolita e di alto livello, quella del concerto “Tex Mex e cantautori a tutta tromba”, ospitato mercoledì 29 maggio a Besnate, alla cascina Funtanascia. Protagonisti grandi musicisti a cominciare dal trombettista Raffaele Kohler.

È un concerto della rassegna itinerante Storie di Cortile , a cui il direttore artistico Andrea Parodi tiene molto, al punto che lui stesso sarà nella formazione della serata. Parodi dice che quello di Besnate «è uno degli appuntamenti più “caldi” di Storie di Cortile, con una cena condivisa e con un bel pubblico, besnatesi e anche dal pubblico di Storie di cortile che viene fra fuori paese».

Formazione di primo piano, dicevamo. Allo strumento “protagonista” della serata, la tromba, c’è Raffaele Kohler, musicista milanese con lo swing nel sangue, divenuto celebrità quasi internazionale – suo malgrado – durante i mesi del primo lockdown Covid, quando la sua tromba ogni giorno alle 18 risuonava sulle vie deserte di Milano, per infondere speranza e voglia di resistere ai milanesi travolti d’un nemico invisibile. «Gli riserveremo un grande ingresso, per un senso di gratitudine per quel che ha fatto durante il Covid», dice ancora Parodi.

Al suo fianco ci saranno Andrea Parodi, Riccardo Maccabruni alla fisarmonica e pianoforte e anche “The legendary” Rich Gilbert alla chitarra pedal steel, musicista di Nashville che ha suonato con gli Uncle Tupelo (pionieri dell’alt-country) nel disco “No depression”, ma Wanda Jackson, Jack White, Frank Black dei Pixies.

Un viaggio che parte dalle città legate ai cantautori italiani – De Andrè, De Gregori, Guccini – e arriva agli Stati Uniti, soprattutto al Texas, evocando le sonorità di confine tra blues, folk, musica messicana. «Sarà un bel viaggio».

Appuntamento alla Cascina Funtanascia, via Fontana 5, Besnate. Ingresso libero

Nel weekend poi tocca al jazz, con la settima edizione del Besnate Jazz Festival.