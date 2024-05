Dalla Germania a Lago di Varese, cicogna “in sosta” al campo di volo di Calcinate

Una bella segnalazione dal fotografo Franco Aresi che ringraziamo.

“Dopo le 15 cicogne che il 27 aprile si sono fermate nei campi del Varesotto per tre giorni, ecco un altro avvistamento di cicogna, grazie all’amico Roberto Aletti che ha segnalato la cosa, una cicogna con anello colorato con codice alfanumerico dal quale risulta inanellata in Germania.

Da due giorni è in sosta in riva al lago al campo di volo di Calcinate. Ancora una volta la nostra provincia risulta essere una importante zona di passaggio migratorio e sosta per l’avifauna in migrazione verso il nord Europa. Molte delle specie avvistate in sosta o in transito, risultano non presenti nella nostra provincia, ne cito solo alcune: cicogna nera, ghiandaia marina, orchetto marino, le strolaghe: minore, mezzana e maggiore, l’aquila anatraia maggiore e come non citare lo zigolo mascherato, scoperto dal grande ornitologo Luca Giussani nei campi di Biandronno, primo avvistamento in Italia”.