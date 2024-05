“Dall’Igna gode della nostra massima fiducia”. Fratelli d’Italia fa quadrato

Dopo la rissa e le tensioni di settimana scorsa, Fratelli d’Italia fa quadrato intorno all’assessore Germano Dall’Igna, il delegato alla sicurezza del sindaco Cassani.

«L’assessore Dall’Igna gode della nostra massima fiducia» ribadisce una nota del partito. Che certo risponde anche alle critiche delle diverse forze di minoranza, ma “para il colpo” anche del proprio assessore dentro la squadra Cassani.

Non a caso viene ribadito che «l lavoro fatto in Giunta Comunale e all’interno della maggioranza sono un lavoro di squadra in cui le singole forze politiche forniscono il proprio contributo e da cui traspare unicamente il lavoro fatto dall’Amministrazione Comunale nel suo complessivo». Insomma, ribadisce che la responsabilità di quanto accade in città è dell’amministrazione nel suo complesso, non di un singolo.

Poi c’è la risposta alle minoranze, che avevano criticato chi le scelte “tecniche” di vigilanza nell’area, chi la mancanza di un approccio al tema della sicurezza che vada oltre il solo mantenimento dell’ordine pubblico (un approccio, quello concentrato sull’ordine pubblico, ribadito e rivendicato dallo stesso Dall’Igna nella sua nota di domenica, a commento dei fatti della settimana).

«Le uscite stampa delle opposizioni con accuse velate della poca incisività di Fratelli d’Italia o dell’inerzia dell’Amministrazione Comunale non trovano […] riscontro nei fatti» dice FdI. Infine, come già il sindaco Cassani, i meloniani ricordano che «nei casi di cronaca odierni» le misure di contrasto «trascendono le competenze locali».

Qui di seguito la nota integrale di Fratelli d’Italia Gallarate

La sicurezza e la tutela dell’ordine pubblico sono e continueranno a essere tra le priorità di Fratelli d’Italia. La delega alla Sicurezza e alla Polizia Locale, benché una delega complessa, ha in questi anni dato risultati eccellenti e il lavoro costante della Polizia Locale e i risultati raggiunti ne sono la riprova. Fratelli d’Italia si adopera

costantemente con la maggioranza e in simbiosi con la stessa per garantire ai cittadini la tutela e l’incolumità personale.

L’Assessore Dall’Igna gode della nostra massima fiducia. Il lavoro fatto in Giunta Comunale e all’interno della maggioranza sono un lavoro di squadra in cui le singole forze politiche forniscono il proprio contributo e da cui traspare unicamente il lavoro fatto dall’Amministrazione Comunale nel suo complessivo.

L’azione di Fratelli d’Italia è parte della sintesi dell’intera maggioranza con la quale si muove in piena sinergia adottando, in termini di sicurezza, misure per contrastare atti e fenomeni di violenza e ricorrendo a misure locali dove le competenze sono locali mentre laddove, come nei casi di cronaca odierni trascendono le competenze locali, le Amministrazioni Comunali interessano i livelli superiori.

L’Amministrazione Comunale di Gallarate non ha sottovalutato i fatti accaduti nell’area della stazione, riportando in modo pronto e veloce il problema all’attenzione del Prefetto e del tavolo del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza dove siedono i rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

L’attenzione posta sui fatti dei giorni scorsi, ha dato i primi risultati con i controlli posti dalle Forze dell’Ordine in questi giorni presso la zona stazione e che dovranno avere un suo continuo con lo studio di misure più efficaci e permanenti in un’area che in tutte le grandi città come Gallarate rappresenta un punto sensibile per la sicurezza, l’ordine pubblico e il decoro urbano.

Le uscite stampa delle opposizioni con accuse velate della poca incisività di Fratelli d’Italia o dell’inerzia dell’Amministrazione Comunale non trovano dunque riscontro nei fatti.

Abbiamo ricevuto un mandato pieno da parte dei cittadini e manteniamo fede a quel mandato lavorando come forza politica all’interno della maggioranza e come organo esecutivo all’interno dell’Amministrazione Comunale di Gallarate.