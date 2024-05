Dallo “spazio vacanze” allo sportello-biblioteca a Rovate, le proposte di Nuove Prospettive a Carnago

Lunedì 13 maggio al Centro Molina di Rovate e martedì 14 maggio a “Il Circolo” di Carnago, si è tenuta la presentazione della lista civica “Nuove Prospettive” che si candida per le prossime elezioni comunali di Carnago.

Davanti ai cittadini che hanno partecipato, si sono presentati tutti i candidati: Fabrizio Taricco come candidato sindaco e poi a seguire Gianluca Adorno, Giulia Ballerio, Lorella Barban, Veruschka Barberis, Sergio Brusamolin, Vittorio Castiglioni, Matteo Ceron, Silvia Delcò, Mauro Gheller, Gianluca Ronchetti, Vanna Saccardo e Ileana Sapia.

Tutti i candidati della lista hanno ribadito l’amore verso Carnago e Rovate sottolineando quanto sia importante per loro rilanciare il paese insieme a tutti i cittadini. Ed è proprio “rilanciamo il nostro paese” il fondamento di questa lista: «non uno slogan ma un desiderio e un concreto impegno per far crescere la comunità e valorizzare il territorio di Carnago».

A seguire è stato presentato il programma con cui “Nuove Prospettive” si presenterà alle prossime elezioni. Il concetto su cui si basano tutte le proposte della lista civica è quello di “fare rete”. «È importante, infatti, che i cittadini possano trovare nell’Amministrazione competenza, fiducia, ascolto e partecipazione per poter creare le migliori condizioni per lo sviluppo e il rilancio di Carnago e Rovate. Nel programma sono stati presi in considerazione tutti gli aspetti importanti per la comunità carnaghese. Ogni punto è stato analizzato in profondità e questo ha permesso di creare proposte reali e pratiche. Sport, Associazioni, scuola, salute, bilancio, fragili e anziani».

«Le competenze dei candidati in lista hanno permesso di approfondire ciascun tema creando un programma coeso e centrato sul cittadino». Alcune proposte sono, per esempio, la riattivazione del punto prelievi, la ripresa di uno sportello psicologico, l’avvio del progetto “spazio vacanze scolastiche”, l’adesione ai distretti del commercio e l’apertura di uno sportello bibliotecario a Rovate. Un appello particolare è rivolto ai giovani, menti fresche e aperte a un mondo in continua evoluzione.

I giovani devono essere coinvolti attivamente e devono essere al centro del progetto di crescita e sviluppo del paese. È a loro che si rivolge “Nuove Prospettive”: «Chiediamo ai giovani di scoprire cosa possiamo costruire insieme per il nostro futuro». Tutti gli altri progetti sono presentati nel programma completo della Lista che verrà distribuito ai cittadini nelle prossime settimane.