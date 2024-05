Daniel Zaccaro agli studenti di Busto Arsizio: “Ero un bullo senza parole ma i libri mi hanno salvato”

«I bulli sono spesso ragazzi che non conoscono le parole. Io ero un bullo ma mi sono salvato grazie ai libri. Per questo quando mi hanno proposto di pubblicare la mia storia ho detto subito sì». La storia di Daniel Zaccaro è quella di un giovane come tanti, cresciuto in una periferia difficile di Milano, tra esempi sbagliati e mancanza di figure solide di riferimento, finito in carcere e poi salvato dall’incontro con don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria.

Daniel lo ha raccontato oggi a Busto Arsizio, incontrando i ragazzi delle medie dell’I.C. Crespi in occasione della Giornata della Legalità: «La mia storia è diventata nota per una foto scattata il giorno della mia laurea in cui abbracciavo il magistrato che mi aveva fatto andare in prigione (Anna Maria Fiorillo). Eravamo diventati amici durante il mio percorso in carcere e lei non solo rispose al mio invito per la laurea ma mi fece anche un regalo».

Quella foto e la storia di Daniel e del magistrato finì sul Corriere della Sera e fu così che lo scrittore Andrea Franzoso gli propose di scriverci un libro: «Avrei preferito un altro titolo perchè la parola bullo non mi piace ma la casa editrice ha voluto così. Quando io ero un ragazzino quella parola era usata solo dagli psicologi, oggi invece è un termine più diffuso ma attenzione a dare etichette che poi non ti si staccano più di dosso» – avverte Daniel.

L’incontro, moderato da don David Maria Riboldi, parroco di Sant’Anna e voluto dalla dirigente Armida Truppi, è stato seguito con grande attenzione dagli studenti che hanno anche posto alcune domande nate dalla lettura del libro. All’evento erano presenti anche il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti, il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore all’Istruzione Daniela Cinzia Cerana.