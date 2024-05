Davide Galli e Mauro Colombo confermati ai vertici di Artser fino al 2028

Artser, società di servizi e consulenze professionali all’avanguardia con undici sedi nelle province di Varese, Pavia e Milano, annuncia la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2024/2028, confermando la volontà di consolidare la propria leadership nel settore e rafforzare la governance inclusiva e lungimirante.

I soci hanno confermato Davide Galli come Presidente e Mauro Colombo come Amministratore Delegato, riaffermando la fiducia nelle capacità strategiche e gestionali di entrambi. E assicurando una continuità pur nel cambiamento al quale andrà incontro la società nel corso dei prossimi quattro anni.

Il rinnovo del CdA include rappresentanti di tutti i soci – Confartigianato socie di Varese, Lomellina e Pavia – con una governance ampia e sovra territoriale che riflette la presenza capillare di Artser non solo in Lombardia, ma anche su un piano nazionale attraverso MyEBox, la rinnovata e ampliata “sede virtuale” di Artser, che ha migliorato l’efficienza dei servizi e semplificato le relazioni con le imprese e gli imprenditori.

Questi ultimi possono ora intrattenere rapporti profilati, rapidi e tracciabili con i professionisti e i consulenti del gruppo. Il recente lancio del sito web con la denominazione Artser ha inoltre rafforzato la presenza digitale dell’azienda, allineando con chiarezza la visione e gli obiettivi. Ciò consente un accesso più agevole alle informazioni e facilita le richieste di assistenza, dai territori locali alla Lombardia e, potenzialmente, da tutto il territorio nazionale. La società ha inoltre adottato una visione inclusiva che integra il capitale umano nella struttura decisionale, portando in consiglio due membri provenienti dalla “struttura” interna: il Direttore Generale, che assume anche il ruolo di Amministratore Delegato, e un secondo dipendente, scelto dal Direttore per apportare competenze specifiche. Questa inclusione sottolinea il riconoscimento del valore strategico e operativo di tutti i collaboratori di Artser, come elemento chiave per una crescita aziendale sostenibile, efficace, solida e performante.

I risultati finanziari confermano quanto detto: il bilancio 2023 di Artser presenta una produzione superiore a 12 milioni di euro e un patrimonio netto vicino ai 5 milioni. Per il 2024 si prevede inoltre un incremento dei ricavi di oltre 1 milione di euro, a seguito dell’acquisizione di una società di servizi di Confartigianato Pavia.

L’aumento di capitale deliberato dai soci porterà il capitale sociale a incrementarsi di ulteriori 1,5 milioni di euro. L’organico di Artser e del Gruppo comprende ad oggi oltre 230 dipendenti e collaboratori, con una percentuale significativa di professionisti altamente qualificati, tra cui commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ingegneri ambientali e della sicurezza.

La società, per migliorare l’engagement dei talenti e la relativa retention, continua a investire in politiche di welfare, flessibilità e formazione per mantenere e potenziare le competenze interne, consapevole che una forza lavoro ben preparata e motivata è la chiave per mantenere una posizione di guida sul mercato.

Guardando al futuro, Artser si impegna a trasformarsi in una società Benefit. Questo processo formalizzerà l’impegno verso un modello economico che affianca alla redditività anche la creazione di benefici tangibili per clienti, imprese, imprenditori e dipendenti. L’attenzione agli stakeholder e alle comunità in cui opera si tradurrà in azioni concrete, capaci di generare valore condiviso e promuovere una crescita sostenibile e responsabile.

La nuova struttura di governance e l’evoluzione verso una Società Benefit rappresentano il segno distintivo di un percorso strategico intrapreso da Artser per assicurare un futuro di sviluppo, solidità e attenzione al capitale umano, posizionando l’azienda come partner affidabile e leader di riferimento nel settore dei servizi professionali per le imprese di ogni realtà dimensionale e di settore.