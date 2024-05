Davide Piotti non sbaglia il colpo: decima vittoria nella Luino-Montegrino

Era il favorito d’obbligo e non ha sbagliato il bersaglio. Davide Piotti, pilota di Morazzone, con la sua Osella PA4/BMW, ha vinto per la decima volta in carriera lo slalom in salita Luino-Montegrino, rinato lo scorso anno per volere dell’Automobile Club Varese.

Dopo aver conquistato otto edizioni nel passato, Piotti ha fatto doppietta in questi due anni, 2023 e 2024, respingendo il tentativo di detronizzazione portato da diversi avversari di rango anche in questa domenica 5 maggio. Lo specialista di Morazzone ha piazzato il miglior punteggio nella seconda manche, quella centrale (ogni concorrente aveva tre tentativi a disposizione), con 132,84 dopo un esordio al di sotto del 136 e una terza prova in cui l’abbattimento di un birillo è costato una penalità di 10″.

Molto vicino a Piotti è arrivato Marco Riboni di Melzo, con 142 punti, a bordo di una Fiat 127; podio completato invece dal torinese Giuseppe Scozzafava su una Radical RS4 a quota 145: erano due dei candidati alle prime posizioni e non hanno deluso.

Un altro varesino si è piazzato invece quarto: Lele Rodili di Gavirate (Ford Fiesta con motore Opel preparata in casa) con 148,68 ha preceduto un altro torinese, Palmiro Strizzi su una Roadster. Nella top ten anche Marco Leoni da Como, “Bomberos” da Verbania, Paolo Bordo da Cuneo e gli altri “targati Varese” Stefano Dal Magro e Alessandro Marchetti. Quest’ultimo – animatore del progetto solidale “Race To Donate” si è anche in posto tra le vetture di Gruppo N.

Non deve stupire la presenza di diversi piloti giunti da lontano perché la Luino-Montegrino era valida come prima tappa della Coppa Slalom di 1a Zona, la classifica di specialità voluta da AciSport.

Per quanto riguarda gli altri riconoscimenti, la varesina Rita Sammartino ha centrato il trofeo femminile e la classe E2 con una Legend Car mentre i già citati Paolo Bordo (per il gruppo S) e Marco Leoni (gruppo A) hanno vinto i due trofei dedicati alla memoria di Giancarlo Biasuzzi. Tra le storiche vittoria di Antonio Avesani; classe 2000 appannaggio di Davide Tiziani e in N1600 di Orlando Tartaini.

Il successo di pubblico e l’organizzazione allestita da ACI Varese – in collaborazione con i due Comuni di Luino e Montegrino Valtravaglia – confermano la bontà di questa formula riproposta dall’anno scorso e lasciano credere che in futuro lo slalom dell’Alto Varesotto possa essere un appuntamento sempre più solido per gli specialisti e gli amanti dei motori.