Degustazione di vini e sostegno alle donne vittime di violenza in una serata a Tradate

In una serata speciale dedicata al buon vino e alla solidarietà, la Pasticceria Enoteca del Corso di Tradate si prepara ad accogliere appassionati di enogastronomia e sostenitori della causa femminile. Il prossimo lunedì 13 maggio, dalle ore 20:00, l’evento si propone come un momento di piacere culinario e impegno sociale, con la degustazione dei raffinati vini bio della Cantina Orsogna e le delizie marine di Mazara Distribution.

L’evento è parte di una più ampia iniziativa, il progetto “Eva Patch Empowerment Verso l’Autonomia”, che mira a supportare le donne che hanno subito violenza di genere attraverso l’empowerment e l’inserimento lavorativo. La serata sarà guidata da Alessandro Colombo e Sara Hamcho, che oltre a presentare i vini e i piatti, illustreranno gli obiettivi e i risultati raggiunti dal progetto, sviluppato in collaborazione con Dafne ETS, un’associazione che si dedica alla protezione delle donne e dei minori.

Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di assaggiare la linea di vini Eva Patch, dove ogni bottiglia è avvolta in stoffe che simboleggiano un abbraccio alle donne che hanno subito violenza, con ogni pezzo unico realizzato proprio dalle donne aiutate dai centri antiviolenza. La serata non solo offrirà un’esperienza enogastronomica unica ma anche la possibilità di acquistare questi vini speciali, contribuendo direttamente al reinserimento lavorativo delle donne coinvolte.

Le prenotazioni per questa serata di significato e gusto sono aperte e possono essere effettuate contattando la Pasticceria Enoteca del Corso. Con il sostegno di partner locali come Donini Immobiliare e Gioielleria Trotti, l’evento promette di essere un’occasione imperdibile per chi desidera unire il piacere del palato alla solidarietà verso una causa di fondamentale importanza.