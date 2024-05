Demolito fabbricato abusivo a Cislago, spazio ora allo sport

Un fabbricato abusivo demolito e un terreno ora libero che farà posto ad una nuova attività sportiva. Succede a Cislago, dove nella giornata di martedì 14 maggio polizia locale, vigili del fuoco e carabinieri si sono trovati in via Galilei per l’avvio dell’attività di demolizione di un fabbricato in cemento costruito abusivamente.

La demolizione del fabbricato era stata deliberata nel settembre 2022 dal Consiglio comunale. Il Comune di Cislago divenne proprietario dell’area nei primi anni 2000, dopo diverse ordinanze di demolizione a cui non fu mai dato seguito.

Nel 2003 l’allora amministrazione comunale decise di conservare le opere realizzate abusivamente con lo scopo di riutilizzarle a vantaggio della comunità, in parte ad uso abitativo e in parte ad uso deposito-magazzino; il progetto poi però non ebbe mai seguito.

Per la demolizione dell’opera abusiva il Comune di Cislago ha ottenuto un contributo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: l’intervento ha infatti un costo totale di 21 mila euro e il finanziamento ricevuto è di 10.500 euro.

«L’idea è quella di attrezzare ora l’area per un’attività sportiva», ha commentato il sindaco Stefano Calegari, presente all’avvio dell’operazione di demolizione.

Come ha spiegato il sindaco, il fabbricato è stato abbattuto per ragioni di sicurezza, in quanto utilizzato come luogo di riparo da malintenzionati che questa mattina, all’arrivo delle forze dell’ordine, sono fuggiti nella vicina area boschiva.