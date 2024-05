Diciassette confraternite del gusto riunite a Varese dal riso in cagnone col persico

La confraternita del riso in cagnun col persico, ricetta della tradizione dei nostri laghi che dal 1922 è diventata anche un attivo gruppo di promozione, cresce e raduna a Varese ben 17 confraternite “gemellate” provenienti da varie parti del nord Italia.

E’ successo domenica 26 maggio, dove a villa Mirabello e ai giardini Estensi si è svolto il secondo convivio organizzato dalla confraternita varesina.

L’incontro, dopo la presentazione dei nuovi confratelli e delle confraternite presenti, ha mostrato agli ospiti le bellezze della Varese storica e alla fine anche le bontà: sia in una colazione “a chilometro zero” servita ai giardini estensi, sia con un pranzo che vedeva il piatto della confraternita protagonista di un menu a base di pesci di lago alla trattoria Maran, a Calcinate del Pesce.

La confraternita del Riso in cagnone, fondata nel 2022, ha come obiettivo la diffusione della conoscenza dello storico piatto in tutta Italia, e la promozione della cultura e della gastronomia del lago: all’incontro ha presenziato anche il sindaco Davide Galimberti.