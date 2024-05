Il meteo costringe a modifiche nel programma di chiusura delle autostrade tra A8 e A26

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castelletto Ticino e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, in direzione della A8, prevista dalle 22:00 di questa sera martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 maggio.

Di conseguenza, saranno regolarmente aperte le entrate delle stazioni di Sesto Calende Vergiate e di Besnate e l’area di servizio Verbano ovest. Regolarmente aperti anche i rami che dalla Diramazione Gallarate-Gattico immettono sulla A8.

Sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata, invece, la chiusura del tratto Castronno-Solbiate Arno, verso Milano, prevista dalle 21:00 di questa sera martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 maggio.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Castronno, verso Varese. Di conseguenza, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico immette sulla A8, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ed è diretto verso Varese.

In alternativa, chi percorre la A8 da Milano verso Varese, verrà obbligatoriamente deviato sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e potrà uscire alla stazione di Besnate, al km 4+000, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Solbiate Arno, SP341 in direzione di Varese e rientrare in A8 a Castronno, per proseguire il proprio itinerario in direzione di Varese. In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, al km 29+900, immettersi sulla SP 341 in direzione Cavaria – Solbiate Arno – Varese e rientrare in A8 a Castronno, verso Varese;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano. Di conseguenza, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla A8 immette sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per chi proviene da Varese ed è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per chi è diretto verso Milano: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, proseguire sulla SP341 in direzione Solbiate Arno – Cavaria – Gallarate e rientrare in A8 alla stazione di Gallarate, per riprendere il proprio itinerario verso Milano;

-per chi è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, proseguire sulla SP341 in direzione Solbiate Arno e sulla SP26 verso Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, per riprendere il proprio itinerario in direzione della A26.

In considerazione delle suddette chiusure, le entrate di Cavaria e di Solbiate Arno saranno chiuse in entrambe le direzioni.

In alternativa, si potranno utilizzare le seguenti stazioni:

-verso Milano: Gallarate sulla stessa A8;

-verso Varese: Castronno sulla stessa A8;

-verso la A26: Besnate sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne di seguito indicate, sulla stessa A8, per consentire lavori di pavimentazione:

-dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 maggio: chiusura del tratto Castronno-Solbiate Arno, verso Milano. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 verso Solbiate Arno e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno;

-dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 maggio: chiusura del tratto Castronno-Cavaria, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 verso Milano e rientrare in A8 allo svincolo di Cavaria.