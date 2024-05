Disabilità e fondi per caregiver, Astuti attacca la maggioranza in Regione Lombardia

«È grave che non abbiano nemmeno accettato di discutere una mozione che dice due cose molto chiare e semplici: non ci devono essere i tagli ai contributi per l’assistenza alle persone con disabilità che scatteranno a inizio giugno e, fino a quando la Giunta non avrà trovato le risorse necessarie per evitare tali tagli, le delibere che li prevedono devono essere sospese. Lunedì abbiamo incontrato Fontana e l’assessore al bilancio Alparone, proprio per chiedere di trovare soluzioni e non abbiamo avuto risposte, se non generiche mozioni di intenti, che assolutamente non ci soddisfano, ma soprattutto non soddisfano le famiglie delle persone con disabilità grave e gravissima, su cui pende il taglio doloroso dei contributi. Forse la destra in Regione pensa che prima o poi ci stancheremo di insistere, ma si sbagliano di grosso, e possono impedirci di discutere mozioni urgenti, ma non di inchiodarli alle loro responsabilità».

Così il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti dopo che la maggioranza ha negato, ieri in Aula, la possibilità di discutere una mozione a firma di tutti i gruppi di opposizione che chiedeva la cancellazione totale dei tagli ai contributi per l’assistenza delle persone con disabilità grave e gravissima, determinata dalla giunta Fontana con due delibere approvate, rispettivamente, a dicembre e a marzo. Delibere da subito contestate dalle minoranze e dalle associazioni, ma finora senza successo per la mancata volontà politica della maggioranza.