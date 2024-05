Disabilità e lavoro, al Facchinetti di Castellanza il premio Innovazione Digitale

L’Isis Facchinetti di Castellanza ha vinto un altro prestigioso premio Innovazione Digitale con il progetto Stem Everywhere, categoria ICT e disabilità, promosso da Anitec-Assiform. In palio c’erano 2.500 euro da impiegare nel miglioramento del progetto.

Il gruppo di studenti del triennio del corso Informatico e meccatronico, ha unito le passioni per la robotica e l’intelligenza artificiale per aiutare il loro compagno disabile: «Ci siamo chiesti cosa avremmo potuto fare per aiutarlo – spiegano i ragazzi – abbiamo quindi deciso di creare un modello aziendale sostenibile che punti ad aiutare i disabili attraverso robotica e Intelligenza artificiale».

Le collaborazioni sono diverse, dalla coop 98 che ha supportato gli studenti dal punto di vista delle idee. Si tratta di una realtà aziendale che aiuta i disabili e promuove molte attività e che ha dato diverse idee sui progetti da integrare nell’azienda simulata dal gruppo di ragazzi per lavoro e sociale.

La DSC di Legnano li ha poi aiutato a livello di marketing nella produzione della Vision: “Aggiungi un robot a Tavola” e della Mission:” Un modo di lavorare diverso esiste.” Oltre ad aver seguito passo passo il lavoro. Matteo Farina che lavora come educatore sociale li ha aiutati nella creazione dei robot fornendo spunti sul rapporto e le problematiche con bambini autistici: «Abbiamo effettuato una simulazione di impresa a diversi livelli – spiegano gli studenti – costruendo robot per la disabilità e partecipando a diverse competizioni, l’idea è che queste competizioni siano come le spese e le entrate di un’azienda. Per promuovere la nostra azienda ci siamo iscritti alla trasmissione tv “Tu si Que Vales” e abbiamo costruito durante le ore di Ed. Civica una rivista su Intelligenza artificiale dove promuoviamo i progetti di robotica e disabilità. Siamo quindi in finale in diverse competizioni avendo costruito diversi robot originali ognuno per una diversa competizione come meglio descritto nel video. Il progetto finirà a novembre con l’ultima competizione. Interessante l’aiuto di molti docenti ognuno con la sua materia».

Hanno partecipato al progetto il prof Damiano Di Paola e il prof Loris Pagani; il prof. Serravalle e la 3AIPMm manutenzione mezzi di trasporto aiuto meccanico. Ha collaborato anche Vincenzo Chiaramonte, tecnico Ipsia che ha aiutato e seguito nella parte meccanica, mentre le azienda partner sono la DSC Legnano Franco Pellegrini e Davide Anfuso ( ex studente ed ex campione del mondo robotica con AURAT). Coop 98 ha aiutato con la scelta del tema della competizione e di come produrlo nella realtà, mentre l’educatore Matteo Farina ha seguito i ragazzi in diretta.

Il gruppo

Alessandro Mottin 3 Inf B

Riccardo Pizzetti 3 Meccatronica

Angelo Anzaldi 4 Inf A

Fabio Maffiolini 4 Inf G

3 Inf G Armpreet Singh ,Luca Marcier, Nora Barrucchiello, Tommaso Fabbro, Fahmida Hossain ,Lina Younes ,Luca Marcer