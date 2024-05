Disostruzione e primo soccorso, un incontro a Varese aperto a tutti

Come si interviene per consentire di respirare ad una persona con le vie aeree ostruite? E, nel caso, come si pratica una rianimazione cardio-polmonare? Sono quesiti dell’evento “Disostruzione e Primo Soccorso: le manovre salvavita e le tutele giuridiche per il soccorritore“ in programma a Varese il prossimo 13 maggio organizzato da Aiga sezione di Varese in collaborazione con AigaForLife e @salvagenteitalia.

Dopo i saluti istituzionali di Mariagrazia Lani, presidente sezione Aiga Varese sono previsti interventi di Sabrina Faccio, avvocato, responsabile del progetto AigaForLife; Mirko Damasco e Ambra Bernazzani rispettivamente presidente e coordinatrice nazionale rete istruttori dell’associazione Salvagente Italia; Tiziana Landoni, magistrato del tribunale di Busto Arsizio. Modera l’avvocato Federico Maraviglia vice presidente sezione Aiga Varese.

«Il Direttivo della Sezione Aiga di Varese ha deciso di organizzare un evento in collaborazione con l’associazione Salvagente, nell’ambito del progetto #AigaForLife, con lo scopo di sensibilizzare i colleghi e la cittadinanza sull’importanza delle manovre di primo soccorso e sulle tutele giuridiche spettanti al soccorritore», spiega l’avvocato Mariagrazia Lani, che sottolinea l’importanza dell’evento, aperto a tutti e gratuito.

13/05/2024 ore 14:30 – 18:00

Via S. Francesco D’Assisi, 26 – 21100 Varese

Iscrizioni tramite il seguente link: https://forms.gle/VFauJdTCLXCvSMYw6