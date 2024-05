Diventare famiglia: esperienze e testimonianze di affido familiare a Galliate Lombardo

“Una famiglia in più – storie di affido” è il titolo dell’incontro in programma sabato 11 maggio alle ore 16.30 nella Biblioteca di Galliate Lombardo

Ciascun bambino ha il diritto di crescere in un ambiente familiare affidabile, accudente, idoneo a favorirne lo sviluppo. L’affido familiare rappresenta una forma di tutela di questo preziosissimo principio ed è proprio per questo che costituisce un percorso di grande valore sociale per la comunità. Tuttavia, a più di quarant’anni dalla sua nascita (avvenuta con la legge 184 del 1983), l’affido è ancora una forma di genitorialità scarsamente conosciuta.

“Una famiglia in più – storie di affido” è il titolo dell’incontro in programma sabato 11 maggio alle ore 16.30 nella Biblioteca di Galliate Lombardo che ha proprio lo scopo di spiegare promuovere l’affido familiare, le sue finalità e il suo essere accessibile a persone singole e coppie (sposate e non).

L’iniziativaè proposta da AMA-Un sorriso per l’affido, organizzazione di volontariato che riunisce diverse famiglie affidatarie del nostro territorio, insieme ad AFAP Associazione Famiglie Affidatarie Palermo e al Servizio Affidi del Distretto di Varese. L’evento vede anche il patrocinio del Comune di Galliate Lombardo.

L’incontro è dedicato alla conoscenza dell’affido familiare attraverso le testimonianze di chi lo vive in prima persona.

Alcune famiglie delle associazioni promotrici condivideranno le proprie storie di vita concreta, raccontando quindi l’affido dal punto di vista dei genitori affidatari, con le sue gioie ed anche difficoltà.

Alcuni operatori del Servizio Affidi distrettuale, gestito dalla cooperativa Proges, spiegheranno i criteri di accesso e le modalità di conoscenza di coloro che si candidano al percorso.

Un momento di dialogo a più voci per comprendere cosa significa accogliere un bambino in affido diventando quindi “una famiglia in più”.

L’accesso è libero e gratuito.

La Biblioteca di Galliate Lombardo è in piazza Parrocchiale 1, a Galliate.