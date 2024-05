Divertimento e sostenibilità in classe: “L’Acqua siAMO” noi entra nel vivo

Educare all’acqua con un approccio ludico, questo l’intento del progetto “L’Acqua siAMO noi” di CAST ONG, con il contributo di Fondazione Cariplo e la collaborazione di Alfa, il gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Varese.

Un’iniziativa che vuole spronare a comportamenti sostenibili nell’uso delle risorse idriche, facendo comprendere quanto sia importante l’acqua per la biodiversità, l’equilibrio degli ecosistemi e la vita.

Grande affluenza sabato 25 maggio alla “Caccia al tesoro più prezioso che c’è: l’acqua”, realizzata a Luvinate con la collaborazione della classe V della scuola primaria Pedotti e del Comune di Luvinate.

Un centinaio di partecipanti, per lo più famiglie con bambini, si sono sguinzagliati per le strade del paese alla ricerca degli indizi e del tesoro, superando prove di abilità, risolvendo enigmi e soprattutto

ricevendo informazioni importanti sul consumo sostenibile dell’acqua.

Ma nuovi appuntamenti sono già in programma per questa settimana. Il primo è per oggi, mercoledì 29 maggio alle 18 al Teatro Duse di Besozzo, con lo spettacolo teatrale “L’acqua è nelle nostre mani”, presentato dalle bambine e dai bambini delle classi IV e V della scuola primaria G. Mazzini, con la regia del Teatro del Sole.

Lo spettacolo è frutto di un laboratorio realizzato dal Teatro del Sole durante l’anno scolastico in cui i i ragazzi e le ragazze hanno potuto raccontare attraverso il linguaggio teatrale le loro conoscenze e i loro vissuti personali, ma anche antichi miti, poesie, storie vere che celebrano il valore dell’acqua come elemento prezioso e vitale per tutti noi. Prenotazioni a questo indirizzo

“Acqua alla gola” è la cena interattiva organizzata venerdì 31 maggio alle ore 20 alle Officine dell’Acqua di Laveno Mombello. Un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso pietanze particolari e una tavola che si allestisce di volta in volta di oggetti con cui interagire per scoprire meglio l’acqua e il mondo in cui viviamo.

Le modalità di interazione e tutti i dettagli della cena sono stati definiti nell’ambito di un laboratorio didattico con la classe 1a B della Scuola secondaria di primo grado “V. Sereni” di Germignaga, con il contributo creativo di insegnanti e alunni.

La partecipazione all’evento è gratuita, per un massimo di 30 persone. Prenotazione obbligatoria a quest’ indirizzo

Gli eventi continuano poi mercoledì 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente, con la Festa della Sostenibilità dedicata alle Green School varesine dove sarà possibile rivedere lo spettacolo teatrale, giocare all’escape room e alla caccia al tesoro preparate con il progetto “L’Acqua siAMO noi”.

Per info sul progetto