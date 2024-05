Domenica 2 giugno la terza edizione della corsa non competitiva The MorazzOne

È prevista per domenica 2 giugno la terza edizione del The MorazzOne, la gara podistica cronometrata non competitiva, su e giù per Morazzone. L’evento, organizzato dall’associazione A.S.D. Sportivamente Morazzone in collaborazione con Us. Acli Provinciale di Varese, promette una giornata all’insegna dello sport e del divertimento all’aria aperta.

Il ritrovo è fissato presso l’Oratorio di Morazzone, con ingresso da via Leonardo Da Vinci. Le iscrizioni inizieranno a partire dalle ore 8:00 presso le postazioni predisposte sul luogo. La gara cronometrata di 10 km prenderà il via alle ore 9:00, seguita dalla partenza libera per il percorso di 5 km.

I partecipanti avranno tempo fino alle ore 11:30 per completare la gara, oltre questo orario saranno considerati fuori gara. Il percorso, che si snoderà prevalentemente su strade sterrate di campagna e sentieri boschivi, sarà riservato esclusivamente ai partecipanti regolarmente iscritti.

All’arrivo è previsto un punto di ristoro finale per tutti i partecipanti, dove potranno ristorarsi e festeggiare insieme la conclusione della corsa.

Per visionare il programma e il regolamento completo clicca qui