“Dona la Spesa”, riparte la raccolta di Nova Coop nei suoi supermercati

La raccolta di Nova Coop “Dona la Spesa” riparte sabato 11 maggio in 64 punti vendita di Piemonte e alta Lombardia, in collaborazione con le onlus del territorio, per offrire un supporto alle persone e alle famiglie in condizioni di difficoltà economica.

Come nelle precedenti occasioni, l’edizione di maggio è dedicata alla raccolta di prodotti alimentari a lunga conservazione e di beni di prima necessità, da destinare immediatamente alle onlus partner dell’iniziativa. Per tutta la giornata i prodotti acquistati nei negozi Coop aderenti potranno essere consegnati ai volontari presenti all’ingresso del negozio, nei punti di raccolta allestiti per fornire informazioni utili su come donare.

Dona la Spesa è un’iniziativa periodica attraverso cui Nova Coop rinnova il patto di collaborazione con le associazioni di volontariato, le onlus e le istituzioni locali impegnate quotidianamente nell’offrire aiuto a chi ne ha più bisogno. Un patto che prosegue nel corso dell’anno sotto altre forme, come la donazione dell’invenduto attraverso il recupero sistematico delle eccedenze e dei prodotti prossimi alla scadenza. L’obiettivo della giornata è dunque incoraggiare la raccolta di beni a lunga conservazione e meno deperibili come pasta, olio, riso, tonno, legumi in scatola, farina, zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, alimenti per l’infanzia e prodotti per l’igiene personale.

I negozi Nova Coop interessati dalla raccolta e le onlus beneficiarie:

Supermercato Castano Primo: Caritas di Castano Primo

Supermercato Tradate: La Casa della Città Solidale APS

Superstore Luino: Croce Rossa di Luino e Valli (raccolta anticipata al 4 maggio)