Donna Oggi torna a Tradate con la settima edizione di Maggio Insieme

La manifestazione organizzata dall’Associazione Donna Oggi porta aggregazione, divertimento, musica, cultura, spettacolo per tutto il mese a partire da domenica 5

Iniziata nel 2016, ma sospesa durante la pandemia, torna con la sua 7° edizione, “Maggio Insieme”. La consueta manifestazione organizzata dall’Associazione Donna Oggi patrocinata dal Comune di Tradate e aperta a tutti per creare momenti di aggregazione, divertimento, musica, cultura, spettacolo prenderà il via domenica 5 maggio, alle 15,30 in Villa Truffini a Tradate con un pomeriggio dedicato alla convivialità, alla creatività, a musica e danza condito dalla mostra espositiva: “Raccontiamo Donna Oggi“, che ripercorre i 12 anni di attività a più livelli dell’associazione.

Silvia Pelosin aprirà il pomeriggio con la coreografia “ Essere Donna” cui seguirà il concerto del gruppo musicale “Anime Pizzicate” che, con le loro musiche, daranno il via alle danze popolari del Salento.

Mercoledì 8 maggio alle 20.30 sempre in Villa Truffini, l’evento “Conoscere e sapere cos’è e come funziona l’aura”, utile a conoscere se stessi e sbloccare situazioni del passato o traumi, a cura di Deva Joice.

Sabato 11 maggio alle 20.30 al cinema teatro “ Paolo Grassi “ di Tradate è la volta della proiezione del film “Ita – I tipici anomali“ la cui trama narra un viaggio fra reale e surreale che spinge a guardarsi dentro.

Sabato 18 maggio, una camminata collettiva con pausa benessere nella natura si snoderà a partire dalle ore 10 tra i sentieri del Parco Pineta di Tradate in collaborazione con il Gruppo Alpini di Abbiate.

Ritrovo e iscrizione dalle 9 in piazza Unità d’Italia di Abbiate e, al ritorno come di consueto, un ristoro e premi a sorteggio. accoglieranno i camminatori.

Domenica 26 maggio, alle 17,30 in Villa Truffini, il gran finale della manifestazione con “Le Grand Cabaret de Madame Pistache“di e con Marta Pistocchi. Un gioco surreale, uno spettacolo visionario coinvolgente, esilarante, poetico. Musica, danza e divertissement con un pizzico di seduzione e una vena di follia.

Il rinfresco finale sarà il nostro a-rivederci all’anno prossimo !

Info 3421961282

donnnaoggitradate@hotmail.it