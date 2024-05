“Dopo la famiglia, Mesenzana è la cosa più importante”: Alberto Rossi si candida per il terzo mandato

Problematiche che in questi cinque anni, come racconta Rossi, sono spaziate da quelle legate alla pandemia all’impossibilità di nuove assunzioni. «Anche se la popolazione è aumentata in maniera considerevole, non si può superare la spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013, pertanto non siamo in grado di assumere nuove figure» spiega Rossi, che si dice però determinato a fare in modo che Mesenzana resti un paese a misura d’uomo.

«Questo il motivo per cui, al momento, non si ha nessuna intenzione di mettere mano al PRG, in quanto il rapporto abitanti/servizi ed il giusto equilibrio tra abitazioni ed ambiente è stato raggiunto; questo è il segreto per un paese che sta bene». L’intervento più ambizioso del programma, «riguarda la scuola in sinergia con sport, ambiente, aggregazione e risparmio energetico, senza dimenticare la prosecuzione della pista pedonale e di tante altre realtà, dalle strade alla cultura, al volontariato passando dai servizi sociali alle opere pubbliche» aggiunge Rossi.

Quando poi gli si chiede come vede Mesenzana tra cinque anni, Rossi non ha dubbi. «Immagino un paese dove sia piacevole vivere e dove tutti collaborino per l’interesse comune e che il motto hegeliano “Pongo, pongo contro, poniamo insieme” (che faccio mio), possa unire i mesenzanesi bypassando le questioni politiche e che l’abitante di Mesenzana senta che può contare sul proprio Comune e possa dire: “questa comunità è la mia comunità, perché mi accompagna e aiuta nei momenti critici e condivide la mia gioia nei momenti felici».

Infine, alla domanda se teme l’astensionismo, il sindaco uscente risponde: «No, oramai è un male comune. Mi spiace solo che questo porta le persone a disinteressarsi della “cosa pubblica” e così facendo la politica perde molte delle intellighenzie presenti sul nostro territorio».