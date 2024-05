Dopo otto anni di assenza, il grande Bob Dylan ritorna a fare un tour

Oggi che grazie alle bootleg series abbiamo sentito sia il tour del ’64 che quello del ’66, sembra quasi impossibile che Dylan abbia aspettato di incidere 14 dischi prima di un live. In realtà dal 1966, dopo il famoso incidente motociclistico, di tour non ne aveva proprio fatti: qualche sporadica apparizione (Wight, il concerto del Bangla Desh…) e basta. Però come avevamo visto aveva cambiato casa discografica e voleva in qualche modo svoltare. Dietro di lui la fida Band, che col nome di Hawks lo aveva accompagnato l’ultima volta, e Planet Waves da promuovere: cosa che peraltro finirà col non fare salvo un paio di pezzi che eseguiva ogni tanto dal vivo ma che non faranno parte di questo disco. Ma d’altra parte con un repertorio storicizzato da cui attingere a profusione chi glielo faceva fare? Inutile dire che ne viene fuori un disco bellissimo, anche perché non aveva ancora quel vezzo, culturalmente anche valido se si vuole, di rendere quasi irriconoscibili i suoi classici. Se poi considerate che c’è spazio anche per i pezzi della Band, che aveva inciso almeno due dischi da storia del rock, potete capire che cos’è questo “Before the flood”.

Curiosità: all’epoca il sistema di vendita dei biglietti era molto primitivo, ed in questo caso consisteva nello spedire per posta l’ordine per massimo 4 biglietti insieme al pagamento. Visto che era la prima tournée (Beatles esclusi) in grandissimi spazi, fu un caos pazzesco: si parla di 20 milioni di richieste per una disponibilità di 650.000 biglietti!

50 anni fa la musica