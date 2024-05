Dopo una pausa di cinque anni a Carnago torna il Bisboccia Fest

Niente a Carnago grida “estate!” più del Bisboccia Fest, l’annuale festival dedicato alla musica e allo sport che quest’anno tornerà a dare il benvenuto alla stagione estiva nel Varesotto.

Dopo una pausa di cinque anni causata dalla pandemia, l’evento organizzato dalla Consulta Giovani Carnago farà finalmente il suo ritorno. Durante le giornate del 7, 8 e 9 giugno, il Bisboccia Fest tornerà ad animare l’area feste di Carnago con esibizioni di cantanti, ballerini e diversi djset, accompagnati da varie attività creative e sportive.

Ad anticipare il festival vi è stata la serata di apertura, tenutasi sabato 4 maggio al “Circolo di Carnago”. Molti sono stati gli artisti che si sono esibiti ed hanno saputo intrattenere il pubblico, tra i quali la voce della giovane cantante emergente Rizzo.

Il programma per il 2024 si presenta fitto e ricco di novità.

l 7 giugno si apriranno le danze con una serata a tema dance anni ‘90/’00, sabato 8 il clima sarà governato dall’electronic sound, per poi chiudere domenica 9 cantando a squarciagola sulle note più famose degli 883 (tribute band).

Ma la festa non finisce qui, i tornei sportivi di Pallavolo 3VS3 e Calcio Tennis, che si svolgeranno nelle giornate di sabato e domenica, daranno la possibilità di vivere il festival anche alla luce del sole. Tra le novità presenti figurano anche laboratori creativi, un’Open Air Yoga Lesson e un progetto dedicato al Clothes Swap.

Gli organizzatori della Consulta Giovani Carnago hanno lavorato duramente per riportare in vita lo spirito del Bisboccia Fest, puntando su un mix di novità e tradizione che possa attrarre un pubblico sempre più variegato.

L’evento non sarà solo un’occasione per divertirsi, ma anche un momento di ritrovo, un’opportunità per riscoprire il piacere di stare insieme dopo anni difficili. Le aspettative sono alte e la curiosità di vedere come sarà accolto il festival è palpabile.

«In ogni caso, una cosa è certa: il Bisboccia Fest rappresenta un momento di ripartenza per Carnago, un segnale di resilienza e voglia di guardare al futuro con ottimismo e speranza. Siamo pronti a rivivere quelle emozioni che solo un festival può regalare, riscoprendo il valore della condivisione e del divertimento. Vi aspettiamo per ballare insieme!»