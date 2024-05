Due serate con il Cai di Varese sull’impatto ambientale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Doppio appuntamento con il Cai di Varese sul tema delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e sul correlato impatto ambientale.

Martedì 28 maggio Roberto Andrighetto (Past President della Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano del CAI Lombardia) parlerà della difesa della montagna, oggetto di continui assalti per il prevalere di interessi economici. Di fronte ai tanti problemi che affliggono le terre alte il CAI ha espresso una propria posizione, proponendo anche una autoregolamentazione delle attività dei frequentatori della montagna per preservarne la naturalità e la bellezza, e per consentire a chi verrà dopo di noi di potere provare le stesse esperienze ed emozioni.

Venerdì 31 maggio Paolo Cobetto e Irene Latini (Operatori Regionali Tutela Ambiente Montano del CAI) parleranno dell’impatto ambientale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Il documento di candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026 per Milano-Cortina indicava un progetto sostenibile, anzi, il più sostenibile di sempre.

Purtroppo, qualcosa è andato diversamente rispetto agli impegni iniziali, per esempio, ma non solo, la discussa costruzione della pista da bob a Cortina. Vi sono però anche esempi virtuosi.

“Il documento di candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026 per Milano-Cortina indicava un progetto sostenibile, anzi, il più sostenibile di sempre. Ma è vero? Purtroppo, qualcosa è andato diversamente rispetto agli impegni iniziali, come per esempio, la discussa costruzione della pista da bob a Cortina. Non mancano però anche esempi virtuosi”.

Entrambi gli incontri, gratuiti ed aperti a tutti, si svolgeranno alle ore 21 presso la sede CAI in Via Speri della Chiesa, 12 – Varese