Due volontari premiati con il Giacomino d’oro al Palace Hotel

Affetto e determinazione unite a progettualità e impegno nel garantire maggiori possibilità di guarigione e migliore qualità di vita ai bambini dell’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale del Ponte e alle loro famiglie. Sono questi i valori celebrati dall’assemblea annuale di Fondazione Giacomo Ascoli che si è svolta nella serata di giovedì 23 maggio al Palace Hotel di Varese.

Grande attenzione durante la serata alle immagini dei lavori in corso per la realizzazione del progetto Il Faro in Largo Flaiano. I progressi del cantiere sono stati illustrati con l’aiuto di un video (a questo link ) e dal commento del presidente Marco Ascoli: «Il Faro sarà un approdo sicuro per chi si prende cura dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica, a cominciare dai familiari dei piccoli ricoverati nelle tre nuove Camere protette dell’Ospedale Del Ponte. Le camere, progettate e cofinanziate dalla Fondazione, stanno per essere ultimate e permetteranno un importante passo avanti verso il completamento dell’offerta sanitaria pediatrica del comparto Varesino, a cominciare dalle maggiori possibilità di cura, ai massimi livelli e vicino casa, per i bambini oncoematologici».

Molto toccante per tutti i partecipanti il racconto video lasciato da Fabrizio Facchini (a questo link) che è scomparso dopo 3 anni di convivenza con un cancro che avrebbe dovuto ucciderlo in tre mesi. Una testimonianza positiva di amore e gratitudine per la vita, come somma di momenti cui dare valore.

I Giacomini d’oro 2024

Attimi di commozione, gioia e sorrisi hanno accompagnato diverse testimonianze dei partecipanti all’evento, sino alla tanto attesa assegnazione a fine serata del Giacomino d’oro 2024. Come vuole la tradizione il riconoscimento è andato a un volontario e a una volontaria che si sono particolarmente distinti nell’impegno a sostegno dei bambini.

Quest’anno spilla e pergamena sono per Elisabetta Ceregatti, “laboriosa disponibile e di importante supporto” al “gruppo creative” della Fondazione per i bellissimi allestimenti del Day Center e per i laboratori in occasione degli eventi esterni. “Con la sua grande dolcezza è sempre attenta ai bisogni dei bambini e dei ragazzi – si legge nella motivazione – Un esempio di silenziosa ed efficace presenza”.

Premiato con il Giacomino d’oro anche Corrado Corti “una presenza costante in reparto capace di entrare in sintonia sia con i pazienti più piccoli che con i ragazzi in cura – si legge nella motivazione – Sempre attento nell’avere riguardo e nel coinvolgere anche i pazienti in camera. Un’importante testimonianza della Cura dell’Esserci”

Ad applaudirli i “colleghi” volontari che hanno partecipato alla cena assieme a medici, infermieri, donatori, sostenitori e nuovi e vecchi amici della Fondazione. Tra le autorità presenti l’onorevole Maria Chiara Gadda e, dalla Regione, il vicepresidente Giacomo Cosentino e il consigliere Giuseppe Licata.

La partita della legalità

Presente alla serata anche il magistrato Lorenzo Dalla Palma che ha ricordato l’anniversario della strage di Capaci in cui perse la vita Giovanni Falcone assieme alla moglie e agli uomini della scorta. Una memoria da condividere partecipando alla Giornata della legalità, sabato 25 maggio alle ore 15.30 allo stadio Franco Ossola di Varese per il triangolare di calcio benefico tra la Nazionale italiana Magistrati, Avvocati di Varese e Team interforze. Parte del ricavato e una speciale maglietta dedicata a Giacomo, andrà a Fondazione Giacomo Ascoli.